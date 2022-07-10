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Violência

Homem agride namorada e quebra dedo de policial ao ser preso na Serra

Policial militar teve dedo quebrado durante ação da corporação para deter o suspeito de ameaçar e agredir a namorada em Vila Nova de Colares
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 jul 2022 às 19:16

Publicado em 10 de Julho de 2022 às 19:16

Viatura da Polícia Militar
Homem foi levado em veículo da Polícia Militar até a Delegacia da Mulher Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi conduzido à delegacia, na tarde deste sábado (9), após agredir a namorada e quebrar o dedo de um policial militar durante a detenção, em Vila Nova de Colares, Serra.
A Polícia Militar foi chamada à localidade para verificar uma ocorrência da Lei Maria da Penha. No local, a vítima, de 44 anos, informou que o namorado, de 37 anos, havia chegado em casa com sinais de embriaguez pedindo para que ela fizesse o jantar.
Diante da aparente embriaguez, a mulher questionou o namorado. Nesse momento, ele a teria ameaçado e atirado objetos da cozinha contra ela. A vítima relatou aos policiais que o homem ainda tentou agarrá-la à força, segurando-a e deixando hematomas na barriga dela.
Segundo a vítima, o namorado guardava consigo uma faca e teria alegado que usaria a arma branca contra os policiais, caso fosse abordado.
Os militares abordaram o suspeito e, nesse momento, como narra o boletim de ocorrência, o homem recusou as ordens dadas pela polícia, ameaçando a guarnição. Foi necessário, então, o uso de técnicas de imobilização e de spray de pimenta para conter o indivíduo.
Em meio à tentativa de imobilizar o homem, um dos cabos da polícia quebrou um dedo da mão e ficará afastado do trabalho. Um outro militar, que levava o suspeito para o compartimento da viatura, acabou caindo e teve escoriações no cotovelo e no pé direito.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, injúria, na forma da lei Maria da Penha, e resistência. A vítima solicitou uma medida protetiva de urgência (MPU) e o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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