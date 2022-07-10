Homem agride namorada e quebra dedo de policial ao ser preso na Serra

Homem foi levado em veículo da Polícia Militar até a Delegacia da Mulher Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem foi conduzido à delegacia, na tarde deste sábado (9), após agredir a namorada e quebrar o dedo de um policial militar durante a detenção, em Vila Nova de Colares, Serra.

A Polícia Militar foi chamada à localidade para verificar uma ocorrência da Lei Maria da Penha. No local, a vítima, de 44 anos, informou que o namorado, de 37 anos, havia chegado em casa com sinais de embriaguez pedindo para que ela fizesse o jantar.

Diante da aparente embriaguez, a mulher questionou o namorado. Nesse momento, ele a teria ameaçado e atirado objetos da cozinha contra ela. A vítima relatou aos policiais que o homem ainda tentou agarrá-la à força, segurando-a e deixando hematomas na barriga dela.

Segundo a vítima, o namorado guardava consigo uma faca e teria alegado que usaria a arma branca contra os policiais, caso fosse abordado.

Os militares abordaram o suspeito e, nesse momento, como narra o boletim de ocorrência, o homem recusou as ordens dadas pela polícia, ameaçando a guarnição. Foi necessário, então, o uso de técnicas de imobilização e de spray de pimenta para conter o indivíduo.

Em meio à tentativa de imobilizar o homem, um dos cabos da polícia quebrou um dedo da mão e ficará afastado do trabalho. Um outro militar, que levava o suspeito para o compartimento da viatura, acabou caindo e teve escoriações no cotovelo e no pé direito.