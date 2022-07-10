Mulher é agredida e tem pé quebrado com golpes de capacete na Serra

Uma autônoma de 21 anos foi agredida e teve o pé quebrado com golpes de capacete, na tarde deste sábado (9), no bairro Vista da Serra II, na Serra Grande Vitória . Ela contou que foi agredida pelo ex-namorado. Devido à gravidade da fratura, ela foi hospitalizada, vai passar por cirurgia e só deve voltar a andar normalmente depois de três meses, segundo os médicos. A vítima pediu para não ser identificada.

Pé da vítima foi quebrado com golpes de capacete na Serra Crédito: Autônoma, 21 anos

Polícia Militar tomou conhecimento do fato após ser acionada pela vítima. Ela relatou que o ex-namorado, de 23 anos, descumpriu a medida protetiva e invadiu a casa dela. Segundo a vítima, ele queria conversar e retomar o relacionamento, mas ela não quis e o jovem iniciou as agressões, quebrando o pé dela com capacetadas.

Depois da agressão, a vítima foi com um carro de aplicativo até a residência do ex-namorado, em Alterosas, e chamou a polícia de lá, na tentativa de que ele fosse preso. Quando a polícia chegou para atender a ocorrência, o suspeito já havia fugido.

Os policiais chegaram a fazer um patrulhamento no bairro em busca dele, mas não o localizou. Como a vítima apresentava inchaço no pé, os policiais prosseguiram com ela para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde foi constatada uma grave fratura no membro e a necessidade de cirurgia.

Exame de raio-x mostra a fratura provocada no pé da vítima após os golpes de capacete Crédito: Reprodução / Autônoma, 21 anos

HISTÓRICO DE BRIGAS

Em conversa por telefone com a repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, a vítima contou que a agressão ocorrida no sábado (9) foi mais uma do histórico de agressões cometidas pelo homem. Segundo ela, o ex-namorado sempre a machucava no pé, na intenção de não deixar a agressão visível.

Em conversas registradas no celular da vítima é possível ver que o homem admite perder a cabeça nas brigas. Com mais essa agressão, a vítima teme agora perder a vida.

"Hoje eu estou com o pé quebrado, a próxima ação dele pode ser o quê? Me matar? O médico me deu três meses para voltar a andar, com fisioterapia, se eu me esforçar. A próxima ação dele, não se sabe, daqui a pouco eu viro mais uma estatística" Autônoma, 21 anos - Vítima de violência contra a mulher

POLÍCIA CIVIL APURA

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), pela Polícia Militar, sem detidos. "O caso será encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da Serra, para melhor apuração dos fatos", destacou a corporação.