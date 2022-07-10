Mulher é agredida e tem pé quebrado com golpes de capacete na Serra

Uma autônoma de 21 anos foi agredida e teve o pé quebrado com golpes de capacete, na tarde deste sábado (9), no bairro Vista da Serra II, na Serra, Grande Vitória. Ela contou que foi agredida pelo ex-namorado. Devido à gravidade da fratura, ela foi hospitalizada, vai passar por cirurgia e só deve voltar a andar normalmente depois de três meses, segundo os médicos. A vítima pediu para não ser identificada.
A Polícia Militar tomou conhecimento do fato após ser acionada pela vítima. Ela relatou que o ex-namorado, de 23 anos, descumpriu a medida protetiva e invadiu a casa dela. Segundo a vítima, ele queria conversar e retomar o relacionamento, mas ela não quis e o jovem iniciou as agressões, quebrando o pé dela com capacetadas.
Depois da agressão, a vítima foi com um carro de aplicativo até a residência do ex-namorado, em Alterosas, e chamou a polícia de lá, na tentativa de que ele fosse preso. Quando a polícia chegou para atender a ocorrência, o suspeito já havia fugido.
Os policiais chegaram a fazer um patrulhamento no bairro em busca dele, mas não o localizou. Como a vítima apresentava inchaço no pé, os policiais prosseguiram com ela para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde foi constatada uma grave fratura no membro e a necessidade de cirurgia.
HISTÓRICO DE BRIGAS
Em conversa por telefone com a repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, a vítima contou que a agressão ocorrida no sábado (9) foi mais uma do histórico de agressões cometidas pelo homem. Segundo ela, o ex-namorado sempre a machucava no pé, na intenção de não deixar a agressão visível.
Em conversas registradas no celular da vítima é possível ver que o homem admite perder a cabeça nas brigas. Com mais essa agressão, a vítima teme agora perder a vida.
"Hoje eu estou com o pé quebrado, a próxima ação dele pode ser o quê? Me matar? O médico me deu três meses para voltar a andar, com fisioterapia, se eu me esforçar. A próxima ação dele, não se sabe, daqui a pouco eu viro mais uma estatística"
POLÍCIA CIVIL APURA
Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), pela Polícia Militar, sem detidos. "O caso será encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da Serra, para melhor apuração dos fatos", destacou a corporação.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finalizou o texto.