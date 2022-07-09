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Em Muquiçaba

Homem rouba carro em Guarapari e é perseguido pela PM, mas escapa a pé

Crime aconteceu em frente a um posto de combustíveis no bairro Muquiçaba; motorista de aplicativo havia parado para cancelar uma corrida quando foi surpreendida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2022 às 19:59

Publicado em 09 de Julho de 2022 às 19:59

Homem roubou carro em Guarapari, foi perseguido pela polícia, mas conseguiu escapar
Homem roubou carro em Guarapari, foi perseguido pela polícia, mas conseguiu escapar Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Após roubar o carro de uma motorista de aplicativo, um criminoso foi perseguido por policiais militares pelas ruas de Guarapari, mas conseguiu escapar a pé ao entrar em uma área de mangue. O roubo aconteceu no final da noite de sexta-feira (8), na frente de um posto de combustíveis do bairro Muquiçaba.
A motorista contou que havia acabado de calibrar os pneus do carro e estacionou mais à frente, para cancelar uma corrida. Foi então que o criminoso, que estava armado, anunciou o assalto. A vítima saiu do carro e foi pedir ajuda. Enquanto isso, o criminoso saiu com o veículo.
Na sequência, a mulher entrou no carro de um homem que estava no posto e quis ajudá-la e os dois saíram no encalço do ladrão. A Polícia Militar também foi acionada.
Segundo a PM, houve perseguição pelas ruas de Guarapari e tiros foram disparados. O suspeito só parou porque bateu com o carro em outro veículo.
Mesmo após a batida, o criminoso conseguiu fugir a pé, entrando em um mangue. A Polícia Civil informou que, até o momento, o assaltante não foi preso.

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