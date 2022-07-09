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Consolação

Homem é morto em Vitória e moradores relatam mais de 50 disparos

Corpo do homem, assassinado neste sábado (9), tinha várias cápsulas de calibres diferentes ao redor e as mãos aparentemente amarradas
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

09 jul 2022 às 18:36

Publicado em 09 de Julho de 2022 às 18:36

Homem foi morto com vários tiros em Consolação neste sábado (9)
Homem foi morto com vários tiros em Consolação neste sábado (9) Crédito: Leitor de A Gazeta
Um homem foi morto com vários tiros no bairro Consolação, em Vitória, na tarde deste sábado (9). Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram o corpo do homem com muitas cápsulas de balas ao redor. Além disso, a vítima aparenta estar com as mãos amarradas atrás das costas. A polícia não confirmou se se trata de uma execução.
Moradores de bairros próximos alegam terem ouvido mais de 50 disparos de arma de fogo vindos de Consolação no início da tarde deste sábado.
Balas de vários calibres foram encontradas próximas ao corpo
Balas de vários calibres foram encontradas próximas ao corpo Crédito: Leitor de A Gazeta
Segundo a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) acionou a corporação depois que recebeu a informação de que tiros tinham sido disparados na região de Consolação. Uma equipe foi até o local e encontrou o homem morto. 
Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso será apurado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, em seguida, liberado para os familiares.

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