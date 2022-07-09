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Bairro Graúna

Corpo de homem com marcas de tiro é encontrado em Itapemirim

Vítima não teve o nome e a idade revelados. Homicídio aconteceu no bairro Graúna

Publicado em 

09 jul 2022 às 13:44

Publicado em 09 de Julho de 2022 às 13:44

Delegacia Regional de Itapemirim
Homicídio será investigado pela Delegacia Regional de Itapemirim Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Matheus Passos

O corpo de um homem, que não teve o nome e a idade revelados, foi encontrado na manhã deste sábado (9), em Graúna, bairro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, possivelmente, “foi morta por disparos de arma de fogo”.
Uma equipe da corporação esteve no local e confirmou o óbito. Em seguida, a Polícia Civil foi acionada.
O caso, agora, seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim. Em nota, a PC afirmou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido, e explicou que “a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações”.
Por fim, a corporação frisou que “a ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”.

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