Corpo de homem com marcas de tiro é encontrado em Itapemirim

Uma equipe da corporação esteve no local e confirmou o óbito. Em seguida, a Polícia Civil foi acionada.

O caso, agora, seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim. Em nota, a PC afirmou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido, e explicou que “a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações”.