Empresário é sequestrado por ex-sócio do ES e liberado após Pix de R$ 18 mil

Capixaba, ex-sócio da vítima, foi preso no Rio Crédito: Divulgação/PMRJ

g1, o ex-sócio é de Um empresário foi sequestrado pelo ex-sócio capixaba na sexta-feira (8) em Búzios, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro . A vítima, que preferiu não se identificar, foi liberada na cidade de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, a 179 km de distância, após fazer uma transferência de R$ 18 mil em Pix. De acordo com informações apuradas pelo portal, o ex-sócio é de Marataízes , no Sul do Espírito Santo

O homem que foi vítima do sequestro trabalha no ramo de frutas e possui uma distribuidora em Cabo Frio (RJ). Ao g1, ele contou que vive viajando, levando os produtos para regiões próximas, e recebeu uma mensagem para ir à inauguração de um hortifrúti em Búzios. Ele, então, foi levar os produtos dele.

Your browser does not support the audio element. Empresário é sequestrado por ex-sócio do ES e liberado após Pix de 18 mil reais

"Chegando perto do endereço, os bandidos já estavam lá em um veículo e me abordaram com uma faca e uma arma, fazendo com que eu fosse para o banco de trás do meu carro com um dos criminosos, enquanto o outro dirigia", contou.

Segundo a vítima, os criminosos pegaram o celular e conseguiram desbloqueá-lo. Em seguida, fizeram o Pix de R$ 18 mil e ainda fizeram com que ele ligasse para o irmão e pedisse mais dinheiro.

O empresário informou que os bandidos sabiam onde a família dele mora, onde os filhos estudam e ainda falaram que tinha outros homens em frente à casa dele fazendo a esposa refém. Os criminosos deixaram o homem em uma estrada de chão próximo a Campos dos Goytacazes. A vítima conseguiu uma carona para área central da cidade e, de lá, pegou um táxi e foi até a polícia.

Os criminosos abandonaram o veículo da vítima em um estacionamento em Campos, mas como o carro tinha rastreador a polícia conseguiu localizá-lo, junto com um dos bandidos. De acordo com a Polícia Militar, um dos criminosos é o ex-sócio da vítima.

As motivações do sequestro, segundo a PM, teriam sido problemas na sociedade com a vítima e com relacionamento conjugal. A corporação não detalhou que problemas seriam esses. O outro criminoso não foi encontrado.

Dentro do carro, foram encontrados um celular, uma réplica de pistola com carregador, uma faca e dois cartões. O ex-sócio foi levado para a delegacia, e o crime segue sob investigação.

Confira a nota da PM do Rio de Janeiro na íntegra:

“A Assessoria de Imprensa da SEPM informa que, nesta sexta (8), equipes do 8° BPM (Campos dos Goytacazes) encontraram um homem, que estaria em poder de criminosos, e seu veículo no Bairro do Turf Club. O empresário teria sido sequestrado em Búzios e liberado pelos criminosos após transferência de valor monetário. A ocorrência foi apresentada na 134ª DP para esclarecimento dos fatos”.