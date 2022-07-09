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De Marataízes

Empresário é sequestrado por ex-sócio do ES e liberado após Pix de R$ 18 mil

Vítima foi levada de Búzios para Campos dos Goytacazes, em um trajeto de 179 km. Um dos criminosos, que é de Marataízes, foi detido pela PM
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2022 às 17:38

Publicado em 09 de Julho de 2022 às 17:38

Capixaba, ex-sócio da vítima, foi preso no Rio
Capixaba, ex-sócio da vítima, foi preso no Rio Crédito: Divulgação/PMRJ
Um empresário foi sequestrado pelo ex-sócio capixaba na sexta-feira (8) em Búzios, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A vítima, que preferiu não se identificar, foi liberada na cidade de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, a 179 km de distância, após fazer uma transferência de R$ 18 mil em Pix. De acordo com informações apuradas pelo portal g1, o ex-sócio é de Marataízes, no Sul do Espírito Santo.
O homem que foi vítima do sequestro trabalha no ramo de frutas e possui uma distribuidora em Cabo Frio (RJ). Ao g1, ele contou que vive viajando, levando os produtos para regiões próximas, e recebeu uma mensagem para ir à inauguração de um hortifrúti em Búzios. Ele, então, foi levar os produtos dele.
Empresário é sequestrado por ex-sócio do ES e liberado após Pix de 18 mil reais
"Chegando perto do endereço, os bandidos já estavam lá em um veículo e me abordaram com uma faca e uma arma, fazendo com que eu fosse para o banco de trás do meu carro com um dos criminosos, enquanto o outro dirigia", contou.
Segundo a vítima, os criminosos pegaram o celular e conseguiram desbloqueá-lo. Em seguida, fizeram o Pix de R$ 18 mil e ainda fizeram com que ele ligasse para o irmão e pedisse mais dinheiro.
O empresário informou que os bandidos sabiam onde a família dele mora, onde os filhos estudam e ainda falaram que tinha outros homens em frente à casa dele fazendo a esposa refém. Os criminosos deixaram o homem em uma estrada de chão próximo a Campos dos Goytacazes. A vítima conseguiu uma carona para área central da cidade e, de lá, pegou um táxi e foi até a polícia.
Os criminosos abandonaram o veículo da vítima em um estacionamento em Campos, mas como o carro tinha rastreador a polícia conseguiu localizá-lo, junto com um dos bandidos. De acordo com a Polícia Militar, um dos criminosos é o ex-sócio da vítima.
As motivações do sequestro, segundo a PM, teriam sido problemas na sociedade com a vítima e com relacionamento conjugal. A corporação não detalhou que problemas seriam esses. O outro criminoso não foi encontrado.
Dentro do carro, foram encontrados um celular, uma réplica de pistola com carregador, uma faca e dois cartões. O ex-sócio foi levado para a delegacia, e o crime segue sob investigação.
Confira a nota da PM do Rio de Janeiro na íntegra:
A Assessoria de Imprensa da SEPM informa que, nesta sexta (8), equipes do 8° BPM (Campos dos Goytacazes) encontraram um homem, que estaria em poder de criminosos, e seu veículo no Bairro do Turf Club. O empresário teria sido sequestrado em Búzios e liberado pelos criminosos após transferência de valor monetário. A ocorrência foi apresentada na 134ª DP para esclarecimento dos fatos”.
*Com informações do g1 RJ e da Inter TV

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