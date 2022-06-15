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Litoral Sul

Erosão piora e Rodovia do Sol é interditada para obras em Marataízes

A ES 060 vem sofrendo com a erosão desde abril. Prefeitura fechou pista esta semana e faz uma barreira de pedras para conter o avanço do problema

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 10:57

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 jun 2022 às 10:57
Erosão piora e interdita rodovia em Marataízes
Erosão piora e interdita rodovia em Marataízes Crédito: Luiz Gonçalves
A Rodovia do Sol, ES 060, na altura do bairro Pontal da Barra, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, ficou ainda mais prejudicada com a erosão desta segunda-feira (13). O local, que desde abril vem sendo destruído com o avanço do mar, agora foi interditado. A prefeitura realiza obras de contenção e não há previsão de liberação. 
A via é importante e liga o município a Itapemirim. Segundo a prefeitura, desde terça-feira (14) foi necessário interditar o trânsito na pista para garantir a segurança de quem passa por lá. Apesar de ser uma rodovia estadual, a prefeitura está realizando obras no local.
As obras, com a instalação de uma barreira de grandes pedras, são realizadas para recuperar a via e evitar que a erosão avance novamente.
Erosão piora e interdita rodovia em Marataízes
Erosão piora e interdita rodovia em Marataízes Crédito: Luiz Gonçalves
Na semana passada, moradores interditaram a rodovia em protesto pela falta de obras. O mar já levou parte da via e árvores. 
A rota alternativa, segundo o município, para quem segue para Itapemirim, é passar pela Vila de Itapemirim e seguir até a Rodovia do Penedo.
Erosão piora e Rodovia do Sol é interditada para obras em Marataízes

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