A Rodovia do Sol, ES 060, na altura do bairro Pontal da Barra, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, ficou ainda mais prejudicada com a erosão desta segunda-feira (13). O local, que desde abril vem sendo destruído com o avanço do mar, agora foi interditado. A prefeitura realiza obras de contenção e não há previsão de liberação.
A via é importante e liga o município a Itapemirim. Segundo a prefeitura, desde terça-feira (14) foi necessário interditar o trânsito na pista para garantir a segurança de quem passa por lá. Apesar de ser uma rodovia estadual, a prefeitura está realizando obras no local.
As obras, com a instalação de uma barreira de grandes pedras, são realizadas para recuperar a via e evitar que a erosão avance novamente.
Na semana passada, moradores interditaram a rodovia em protesto pela falta de obras. O mar já levou parte da via e árvores.
A rota alternativa, segundo o município, para quem segue para Itapemirim, é passar pela Vila de Itapemirim e seguir até a Rodovia do Penedo.
Erosão piora e Rodovia do Sol é interditada para obras em Marataízes