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Ressaca

Vídeo: mar invade ruas de Marataízes e Anchieta

O mar ficou agitado na tarde desta segunda-feira (13) em Anchieta, Marataízes e Piúma. A força das ondas chegou a invadir ruas em algumas cidades

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 12:46

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 jun 2022 às 12:46
O mar agitado deixou moradores dos balneários de Marataízes, Anchieta e Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, assustados na tarde desta segunda-feira (13). A força das ondas invadiu ruas e deixou muita sujeira nas vias.
Em Anchieta, segundo a prefeitura do balneário, a ressaca do mar atingiu a Praia Central, deixando muita areia e sujeira em parte da Avenida Beira Mar. O fenômeno também atingiu parte da Ponta dos Castelhanos, mas o maior fluxo de sujeira trazida com as ondas foi nos trechos da Avenida Beira Mar do Centro e da Vila Samarco.
Na manhã desta terça-feira (14), parte da Beira Mar precisou ser interditada para serviços de limpeza. O ponto já está liberado. O município informou que a previsão é que a ressaca ocorra até sexta-feira (17). A Defesa Civil e Secretaria de Infraestrutura monitoram os locais, divulgou a Prefeitura de Anchieta.
Mar fica agitado em Marataízes., Piúma e Anchieta
Mar fica agitado em Marataízes., Piúma e Anchieta Crédito: Montagem| A Gazeta
Já em Marataízes, internautas registraram a força da maré na Praia da Cruz, Cidade Nova e Pontal da Barra, que já vinha sendo castigado pela erosão. “Moro em Marataízes. Na praia que fica em frente ao edifício Carone, o mar está invadindo a rua e, às vezes, entrando no prédio. Os órgãos competentes tem que tomar atitude rapidamente, pois só está se agravando e tememos que a água abale as estruturas do prédio em um futuro não muito longe”, disse o morador.
A prefeitura do balneário disse que é um fenômeno natural, que acontece todos os anos. O prejuízo maior, segundo a prefeitura, tem sido na rodovia ES 060, na altura da comunidade do Pontal, onde a prefeitura está realizando obras de recuperação da pista. Nos demais trechos, ainda será preciso avaliar se houve prejuízos e se terá necessidade de reparos ou apenas limpeza.
Em Piúma, o mar na Praia Central também ficou agitado, mas não chegou a atingir a Avenida Beira Mar.

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