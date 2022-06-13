Tempo fechado continua? Veja a previsão para o início da semana no ES

Tempo encoberto na região do Porto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Os últimos dias foram de tempo fechado e instável em todo o Espírito Santo , devido à chegada de uma frente fria ao Estado no sábado (11). Mas qual a previsão para os primeiros dias desta semana? Confira abaixo.

Segundo o Incaper, a segunda-feira (13) começa com céu nublado devido à presença da umidade transportada pelos ventos costeiros. Pode chover fraco em alguns momentos do dia por todo o trecho litorâneo, incluindo a Grande Vitória e grande parte da Região Sul.

Nas demais áreas do Estado, não chove. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas em alguns momentos.

Na terça-feira (14), o tempo segue instável, ainda em função da presença da umidade transportada pelos ventos costeiros. Há mais chance de chuva fraca no começo e no fim do dia no trecho litorâneo e também na Grande Vitória.

Não chove nas demais áreas do Estado e o vento sopra com até moderada intensidade por todo o litoral.

A previsão para os próximos dias ainda será divulgada pelo Incaper.