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Incaper

Tempo fechado continua? Veja a previsão para o início da semana no ES

Os últimos dias foram de tempo fechado no Estado, devido à chegada de uma frente fria; confira como fica o tempo no início desta semana no Espírito Santo

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 07:02

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 jun 2022 às 07:02
Primavera começa com chuva, vento e frio na Capital
Tempo encoberto na região do Porto de Vitória  Crédito: Fernando Madeira
Os últimos dias foram de tempo fechado e instável em todo o Espírito Santo, devido à chegada de uma frente fria ao Estado no sábado (11). Mas qual a previsão para os primeiros dias desta semana? Confira abaixo.
Segundo o Incaper, a segunda-feira (13) começa com céu nublado devido à presença da umidade transportada pelos ventos costeiros. Pode chover fraco em alguns momentos do dia por todo o trecho litorâneo, incluindo a Grande Vitória e grande parte da Região Sul.
Nas demais áreas do Estado, não chove. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas em alguns momentos.
Na terça-feira (14), o tempo segue instável, ainda em função da presença da umidade transportada pelos ventos costeiros. Há mais chance de chuva fraca no começo e no fim do dia no trecho litorâneo e também na Grande Vitória.
Não chove nas demais áreas do Estado e o vento sopra com até moderada intensidade por todo o litoral.
A previsão para os próximos dias ainda será divulgada pelo Incaper.

Tempo fechado nesta segunda-feira (13) em Vitória

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