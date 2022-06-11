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Inmet

Cidades do ES recebem alerta de queda de temperatura

Declínio pode chegar a 5°C, segundo aviso do Instituto Nacional de Meteorologia; alerta é válido até a próxima segunda-feira (13)

Publicado em 11 de Junho de 2022 às 11:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2022 às 11:13
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de queda brusca de temperatura para 29 cidades capixabas, válido até a manhã da próxima segunda-feira (13).  Segundo o órgão, o declínio pode variar entre 3ºC e 5ºC, sendo as regiões Sul e Central do Estado as mais impactadas pelo frio.
AS CIDADES SOB ALERTA
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Apiacá
  4. Atílio Vivácqua
  5. Bom Jesus do Norte
  6. Brejetuba
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo 
  10. Divino de São Lourenço
  11. Domingos Martins
  12. Dores do Rio Preto
  13. Guaçuí
  14. Ibatiba
  15. Ibitirama
  16. Iconha
  17. Irupi
  18. Itapemirim
  19. Iúna
  20. Jerônimo Monteiro
  21. Marataízes
  22. Mimoso do Sul
  23. Muniz Freire
  24. Muqui
  25. Presidente Kennedy
  26. Rio Novo do Sul
  27. São José do Calçado
  28. Vargem Alta
  29. Venda Nova do Imigrante

PREVISÃO GERAL DO TEMPO NO ES

A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) é de que este  sábado (11) tenha mudanças nas condições do tempo, com a passagem de uma frente fria pelo litoral que provocará aumento das nuvens pelo Estado.
Segundo o órgão, há previsão de chuva fraca em quase todas as regiões, com exceção das áreas Norte e Noroeste. "Temperaturas máximas em declínio acentuado e o vento deve soprar de moderada à forte intensidade pelo trecho litorâneo. Os termômetros devem variar de 9° a 30°C. No domingo, o tempo continua estável", informou.

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