Cidades do ES recebem alerta de queda de temperatura

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de queda brusca de temperatura para 29 cidades capixabas, válido até a manhã da próxima segunda-feira (13). Segundo o órgão, o declínio pode variar entre 3ºC e 5ºC, sendo as regiões Sul e Central do Estado as mais impactadas pelo frio.
AS CIDADES SOB ALERTA
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
PREVISÃO GERAL DO TEMPO NO ES
A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) é de que este sábado (11) tenha mudanças nas condições do tempo, com a passagem de uma frente fria pelo litoral que provocará aumento das nuvens pelo Estado.
Segundo o órgão, há previsão de chuva fraca em quase todas as regiões, com exceção das áreas Norte e Noroeste. "Temperaturas máximas em declínio acentuado e o vento deve soprar de moderada à forte intensidade pelo trecho litorâneo. Os termômetros devem variar de 9° a 30°C. No domingo, o tempo continua estável", informou.