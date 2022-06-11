Cidades do ES recebem alerta de queda de temperatura

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de queda brusca de temperatura para 29 cidades capixabas, válido até a manhã da próxima segunda-feira (13). Segundo o órgão, o declínio pode variar entre 3ºC e 5ºC, sendo as regiões Sul e Central do Estado as mais impactadas pelo frio.

AS CIDADES SOB ALERTA

Alegre Alfredo Chaves Apiacá Atílio Vivácqua Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante

PREVISÃO GERAL DO TEMPO NO ES

A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) é de que este sábado (11) tenha mudanças nas condições do tempo, com a passagem de uma frente fria pelo litoral que provocará aumento das nuvens pelo Estado.