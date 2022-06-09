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Nova frente fria

Fim de semana de Dia dos Namorados terá chuva e frio no ES

Uma nova frente fria atinge o Espírito Santo neste sábado (11) e vai deixar o tempo instável, com temperaturas mais amenas no fim de semana

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 09:53

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 jun 2022 às 09:53
Após manhã com tempo fechado, começou a chover forte na Grande Vitória
Fim de semana de Dia dos Namorados terá chuva e frio no ES Crédito: Ricardo Medeiros
Os capixabas terão mais um fim de semana com tempo instável. Após dias de sol, uma nova frente fria deve atingir o Estado, trazer chuva e manter as temperaturas amenas no sábado (11) e no domingo (12), Dia dos Namorados.
Segundo o Incaper, a sexta-feira (10) ainda continua com o tempo aberto e não chove, devido à atuação do ar seco associado a um sistema de alta pressão que dificulta a formação de nuvens.
Fim de semana de Dia dos Namorados terá chuva e frio no ES
Mas, no sábado (11), as condições climáticas mudam. Está prevista a passagem de uma frente fria pelo litoral que vai aumentar as nuvens. Chove fraco na maior parte do Estado, com exceção apenas das regiões Norte e Noroeste.
As temperaturas máximas entrarão em declínio acentuado. Já as mínimas podem atingir os 4ºC nas regiões Sul e Serrana e 14ºC na Grande Vitória.
O domingo (12), Dia dos Namorados, também será de tempo mais fechado, devido à umidade transportada pelos ventos costeiros. Chove fraco, em alguns momentos do dia, no litoral e Grande Vitória.

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