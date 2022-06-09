Fim de semana de Dia dos Namorados terá chuva e frio no ES Crédito: Ricardo Medeiros

Os capixabas terão mais um fim de semana com tempo instável. Após dias de sol, uma nova frente fria deve atingir o Estado , trazer chuva e manter as temperaturas amenas no sábado (11) e no domingo (12), Dia dos Namorados.

Segundo o Incaper, a sexta-feira (10) ainda continua com o tempo aberto e não chove, devido à atuação do ar seco associado a um sistema de alta pressão que dificulta a formação de nuvens.

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Mas, no sábado (11), as condições climáticas mudam. Está prevista a passagem de uma frente fria pelo litoral que vai aumentar as nuvens. Chove fraco na maior parte do Estado, com exceção apenas das regiões Norte e Noroeste.

As temperaturas máximas entrarão em declínio acentuado. Já as mínimas podem atingir os 4ºC nas regiões Sul e Serrana e 14ºC na Grande Vitória.