Nova frente fria atinge o Espírito Santo até o fim da semana

Tempo nublado em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Com a aproximação do inverno, previsto para começar no dia 21 de junho, os capixabas já sentem as temperaturas mais baixas em todo o Estado. As máximas têm oscilado abaixo dos 30 ºC, enquanto as mínimas já chegam a menos de 10 ºC nas regiões Sul e Serrana. Para esta semana, o tempo segue seco e, mais uma vez, há a previsão de chegada de uma nova frente fria, conforme detalha o Incaper.

Nesta terça-feira (7), o ar seco associado a um sistema de alta pressão dificulta a formação de nuvens. Com isso, não chove no Estado e o vento sopra com moderada intensidade pelo litoral. Nas áreas altas da Região Sul, a mínima atinge os 9 ºC e, na parte elevada da Região Serrana, os 8 ºC.

O céu continua aberto e o ar segue seco na quarta-feira (8) e na quinta-feira (9), ainda devido à atuação do sistema de alta pressão. Segue sem chover e os ventos com velocidade de moderada a intensa. As menores mínimas continuam sendo registradas no Sul e na Região Serrana, ambas com previsão de 11 ºC.

A sexta-feira (10) encerra a semana útil também com tempo seco. As condições climáticas só mudam a partir de sábado (11), quando o Incaper chama a atenção para a passagem de uma frente fria pelo litoral capixaba, por conseguinte, aumentando nuvens no Estado. A previsão é de chuva para todas as regiões, sendo menos frequente no Norte e no Noroeste.