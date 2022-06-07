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Previsão do tempo

Nova frente fria atinge o Espírito Santo até o fim da semana

Segundo informações do Incaper, os próximos dias serão de sol e ar seco, mas até o fim da semana, uma nova frente fria vai trazer chuva para o Estado

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 07:52

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 jun 2022 às 07:52
Tempo
Tempo nublado em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Com a aproximação do inverno, previsto para começar no dia 21 de junho, os capixabas já sentem as temperaturas mais baixas em todo o Estado. As máximas têm oscilado abaixo dos 30 ºC, enquanto as mínimas já chegam a menos de 10 ºC nas regiões Sul e Serrana. Para esta semana, o tempo segue seco e, mais uma vez, há a previsão de chegada de uma nova frente fria, conforme detalha o Incaper.
Nesta terça-feira (7), o ar seco associado a um sistema de alta pressão dificulta a formação de nuvens. Com isso, não chove no Estado e o vento sopra com moderada intensidade pelo litoral. Nas áreas altas da Região Sul, a mínima atinge os 9 ºC e, na parte elevada da Região Serrana, os 8 ºC.
O céu continua aberto e o ar segue seco na quarta-feira (8) e na quinta-feira (9), ainda devido à atuação do sistema de alta pressão. Segue sem chover e os ventos com velocidade de moderada a intensa. As menores mínimas continuam sendo registradas no Sul e na Região Serrana, ambas com previsão de 11 ºC.
A sexta-feira (10) encerra a semana útil também com tempo seco. As condições climáticas só mudam a partir de sábado (11), quando o Incaper chama a atenção para a passagem de uma frente fria pelo litoral capixaba, por conseguinte, aumentando nuvens no Estado. A previsão é de chuva para todas as regiões, sendo menos frequente no Norte e no Noroeste.
As temperaturas máximas terão declínio acentuado em todo o território capixaba e o vento sopra de moderada a forte intensidade no litoral.

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