Junho começa com chegada de frente fria no Espírito Santo

Tempo fechado na região portuária de Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

A segunda-feira (30) começou com muitas nuvens e chuva rápida pela manhã, nas regiões Nordeste e Noroeste. No lado oeste, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Na Grande Vitória e região Sul, o sol predomina e não há previsão de chuva. Em todo o Estado, as temperaturas aumentam. No litoral Sul e Metropolitano, o vento sopra com moderada intensidade.

A terça-feira (31) se inicia com muitas nuvens e há previsão de chuva rápida entre a madrugada e a manhã na metade Norte. Já nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória, o tempo fica estável, o sol predomina e não chove.

Quarta-feira (1º) marca o início de junho com tempo instável, podendo chover nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste. Na região das Três Santas e Grande Vitória, também chove e ocorrem aberturas de nuvens ao longo do dia. Nas demais áreas do Estado, não há previsão de chuva.

Na quinta-feira (2), o tempo segue com muitas nuvens no Norte capixaba, devido à umidade que sopra do mar em direção ao continente. Chove rápido entre a madrugada e manhã nas regiões Norte, Nordeste, Noroeste e Três Santas, com abertura de nuvens no decorrer do dia.

Por fim, a sexta-feira (3) encerra a semana com chuva passageira entre a madrugada e a manhã, com aberturas de nuvens durante o dia na metade Norte. No Sul, o tempo segue firme.