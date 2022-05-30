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Previsão do tempo

Junho começa com chegada de frente fria no Espírito Santo

De acordo com informações do Incaper, uma frente fria está prevista para atingir o Espírito Santo na sexta-feira (3). Veja a previsão do tempo para a semana

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 12:34

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 mai 2022 às 12:34
Chuva atinge o ES: tempo muda na Grande Vitória
Tempo fechado na região portuária de Vitória Crédito: Rodrigo Gavini
O mês de maio vai terminar com chuva em algumas localidades do Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo continua instável em junho e, na sexta-feira (3), está prevista a chegada de uma frente fria. 
A segunda-feira (30) começou com muitas nuvens e chuva rápida pela manhã, nas regiões Nordeste e Noroeste. No lado oeste, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Na Grande Vitória e região Sul, o sol predomina e não há previsão de chuva. Em todo o Estado, as temperaturas aumentam. No litoral Sul e Metropolitano, o vento sopra com moderada intensidade.
A terça-feira (31) se inicia com muitas nuvens e há previsão de chuva rápida entre a madrugada e a manhã na metade Norte. Já nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória, o tempo fica estável, o sol predomina e não chove.
Quarta-feira (1º) marca o início de junho com tempo instável, podendo chover nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste. Na região das Três Santas e Grande Vitória, também chove e ocorrem aberturas de nuvens ao longo do dia. Nas demais áreas do Estado, não há previsão de chuva. 
Na quinta-feira (2), o tempo segue com muitas nuvens no Norte capixaba, devido à umidade que sopra do mar em direção ao continente. Chove rápido entre a madrugada e manhã nas regiões Norte, Nordeste, Noroeste e Três Santas, com abertura de nuvens no decorrer do dia.
Por fim, a sexta-feira (3) encerra a semana com chuva passageira entre a madrugada e a manhã, com aberturas de nuvens durante o dia na metade Norte. No Sul, o tempo segue firme.
Na sexta, conforme evidencia o Incaper, a aproximação de uma frente fria pelo litoral capixaba provocará mudanças nas condições do tempo, no final da tarde, com mudança na direção dos ventos e formação de nuvens no período noturno.

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