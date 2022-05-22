Vídeo mostra placa de gelo em cachoeira no Parque do Caparaó, no ES

A onda de frio provocada pela passagem de uma massa de ar polar no Espírito Santo mudou a rotina dos capixabas. A queda na temperatura também fez água virar gelo no Parque Nacional do Caparaó por volta das 8h deste domingo (22). O vídeo que mostra a placa de gelo foi gravado na trilha em direção ao Pico da Bandeira, o ponto mais alto da Região Sudeste.
Um grupo de amigos resolveu se aventurar pela trilha neste domingo, encarando o frio que já é costume na Região do Caparaó. O gelo na água foi registrado em um local a 2.400 metros de altitude, segundo Flávio Protásio, que mora nas proximidades.
"Essa cachoeira fica em um morro ao lado do pico. Na hora em que chegamos tinha sol, não estava tão frio, mas o vento que passava era bem frio", contou Flávio José Protásio de Abreu, morador Dores do Rio Preto, em entrevista à reportagem do G1 ES.
SEMANA DEVE COMEÇAR COM CHUVA E FRIO NO ES
Além do frio, presente na rotina dos capixabas nos últimos dias, a semana deve começar com chuva em boa parte do Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a segunda-feira (23), dia da Colonização do Solo Espírito Santense, terá chuva durante a madrugada e ao longo do dia.
O Incaper aponta que, na terça-feira (24) e na quarta-feira (25), a umidade trazida ao Espírito Santo por ventos costeiros segue provocando chuvas passageiras durante a madrugada e a manhã.
O Instituto Nacional de Meteorologia, por sua vez, emitiu um novo alerta de onda de frio para todos os municípios do Espírito Santo. Conforme o órgão, o alerta, classificado como perigo potencial, é válido até a manhã desta segunda-feira (23). O alerta aponta para a possibilidade de temperatura 5 ºC abaixo da média