Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Massa de ar polar

Vídeo mostra placa de gelo em cachoeira no Parque do Caparaó, no ES

As imagens foram gravadas às 8h deste domingo (22) na trilha em direção ao Pico da Bandeira, o ponto mais alto da Região Sudeste

Publicado em 22 de Maio de 2022 às 15:56

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2022 às 15:56
A onda de frio provocada pela passagem de uma massa de ar polar no Espírito Santo mudou a rotina dos capixabas. A queda na temperatura também fez água virar gelo no Parque Nacional do Caparaó por volta das 8h deste domingo (22). O vídeo que mostra a placa de gelo foi gravado na trilha em direção ao Pico da Bandeira, o ponto mais alto da Região Sudeste.
Um grupo de amigos resolveu se aventurar pela trilha neste domingo, encarando o frio que já é costume na Região do Caparaó. O gelo na água foi registrado em um local a 2.400 metros de altitude, segundo Flávio Protásio, que mora nas proximidades.
Placas de gelo formadas no Parque do Caparaó Crédito: Flávio Protásio
"Essa cachoeira fica em um morro ao lado do pico. Na hora em que chegamos tinha sol, não estava tão frio, mas o vento que passava era bem frio", contou Flávio José Protásio de Abreu, morador Dores do Rio Preto, em entrevista à reportagem do G1 ES.

SEMANA DEVE COMEÇAR COM CHUVA E FRIO NO ES

Além do frio, presente na rotina dos capixabas nos últimos dias, a semana deve começar com  chuva em boa parte do Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a segunda-feira (23), dia da Colonização do Solo Espírito Santense, terá chuva durante a madrugada e ao longo do dia.
O Incaper aponta que, na terça-feira (24) e na quarta-feira (25), a umidade trazida ao Espírito Santo por ventos costeiros segue provocando chuvas passageiras durante a madrugada e a manhã.
O Instituto Nacional de Meteorologia, por sua vez, emitiu um novo alerta de onda de frio para todos os municípios do Espírito Santo. Conforme o órgão, o alerta, classificado como perigo potencial, é válido até a manhã desta segunda-feira (23). O alerta aponta para a possibilidade de temperatura 5 ºC abaixo da média

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caparaó Clima espírito santo Incaper Inmet
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados