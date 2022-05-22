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Semana deve começar com chuva e temperaturas baixas no ES

Segundo o Incaper, na segunda-feira, Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense, a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva passageira em algumas regiões; veja a previsão até quarta

Publicado em 22 de Maio de 2022 às 09:19

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

22 mai 2022 às 09:19
Frente fria chega e fecha o tempo no Espírito Santo com chuvas e ventos fortes
Semana deve começar com tempo fechado e chuva na Grande Vitória e em parte do Estado Crédito: Ricardo Medeiros
A semana deve começar com chuva em boa parte do Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a segunda-feira (23), dia da Colonização do Solo Espírito Santense, terá chuva durante a madrugada e ao longo do dia.
De acordo com o Incaper, este domingo (22) ainda será de tempo aberto e temperaturas amenas, que podem chegar a 15º C na Grande Vitória, 12º C na Região Noroeste e 7º C na Região Serrana. Nuvens apenas na Região Metropolitana, mas sem previsão de chuva.
Já na madrugada de segunda-feira (23), conforme o Incaper, o tempo muda. São esperadas chuvas passageiras durante o dia na Grande Vitória e nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste do Estado. De acordo com o órgão, as precipitações serão causadas pela umidade trazida por ventos costeiros.
As temperaturas seguirão amenas durante todo o dia, atingindo máxima de 26 ºC e mínima de 16 ºC na Grande Vitória. Nas regiões Norte e Nordeste, a temperatura varia entre 16 ºC e 28 ºC. No restante do Estado, os termômetros podem atingir mínimas de 7 ºC (Região Serrana) e 10 ºC (Região Sul), até máximas de 26 ºC (Região Noroeste).

PREVISÃO DE CHUVA SEGUE PARA A SEMANA

O Incaper também divulgou a previsão não detalhada para parte da próxima semana. O órgão apontou que, na terça-feira (24) e na quarta-feira (25), a umidade trazida ao Espírito Santo por ventos costeiros segue provocando chuvas passageiras durante a madrugada e a manhã.
Na parte da tarde e da noite, são esperadas chuvas rápidas em pontos esparsos do norte capixaba, exceto no trecho sul da Região Noroeste.

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