ES registra até 8 °C na madrugada; veja cidades onde fez mais frio

Os termômetros da estação meteorológica automática do Inmet na cidade da região Serrana marcaram 8 °C às 4h. Apesar da temperatura baixa, o frio foi bem menor que o registrado no município na madrugada de quinta-feira (19), quando os termômetros bateram 3,9 °C, também segundo o instituto.
Temperaturas baixas também foram registradas nas estações de Afonso Cláudio, onde os termômetros chegaram a 10,5 °C na madrugada; em Marilândia, que registrou 10,6 °C; em Alegre, que registrou 11,1 °C; e em Ecoporanga, que chegou a bater 11,8 °C.
Em Vitória — que nesta semana chegou a registrar recorde de frio com 11,6 °C na quinta —, a temperatura mínima registrada neste sábado foi de 14,4 °C, já durante a manhã, de acordo com dados coletados na estação localizada na Ufes.
Neste sábado (21), quase nenhuma nuvem se forma e não há expectativa de chuva. O ar resfriado mantém as temperaturas amenas em todas as regiões, mesmo com a pouca nebulosidade sobre o território capixaba. Na Região Serrana, predomínio de céu claro, sem expectativa de chuva. Nas áreas altas, a mínima é de 5 °C.
Os ventos seguem soprando com moderada intensidade no litoral, sendo esperadas algumas rajadas em áreas do interior capixaba. O risco de geada continua nos trechos de altitude elevada e o mar segue agitado por todo o trecho litorâneo.
O domingo (22) seguirá com o tempo aberto e quase nenhuma nuvem se forma na metade sul do Estado, exceto na Grande Vitória, e não há expectativa de chuva. O ar resfriado mantém as temperaturas amenas em todas as regiões, mesmo com a pouca nebulosidade sobre o Estado.
Na segunda-feira (23), Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense, a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva passageira na madrugada e na manhã entre a Grande Vitória e o litoral norte. Ao longo do dia, previsão de chuva rápida em pontos esparsos do norte capixaba, exceto no trecho sul da Região Noroeste. Poucas nuvens nas demais áreas, sem expectativa de chuva.