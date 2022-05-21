ES registra até 8 °C na madrugada; veja cidades onde fez mais frio

Tempo segue ameno no ES Crédito: Laila Magesk

Os termômetros da estação meteorológica automática do Inmet na cidade da região Serrana marcaram 8 °C às 4h. Apesar da temperatura baixa, o frio foi bem menor que o registrado no município na madrugada de quinta-feira (19), quando os termômetros bateram 3,9 °C, também segundo o instituto.

Temperaturas baixas também foram registradas nas estações de Afonso Cláudio, onde os termômetros chegaram a 10,5 °C na madrugada; em Marilândia, que registrou 10,6 °C; em Alegre, que registrou 11,1 °C; e em Ecoporanga, que chegou a bater 11,8 °C.

Em Vitória — que nesta semana chegou a registrar recorde de frio com 11,6 °C na quinta —, a temperatura mínima registrada neste sábado foi de 14,4 °C, já durante a manhã, de acordo com dados coletados na estação localizada na Ufes.

Mínimas por cidade - Estações meteorológicas Venda Nova do Imigrante: 8 °C Afonso Cláudio: 10,5 °C Marilândia: 10,6 °C Alegre: 11,1 °C Ecoporanga: 11,8 °C Nova Venécia: 13,1 °C Alfredo Chaves: 14 °C Vitória: 14,4 °C Vila Velha: 14,5 °C Presidente Kennedy: 14,6 °C São Mateus: 15,3°C Linhares: 15,5°C

COMO FICA O TEMPO NO ES NO FIM DE SEMANA

Neste sábado (21), quase nenhuma nuvem se forma e não há expectativa de chuva. O ar resfriado mantém as temperaturas amenas em todas as regiões, mesmo com a pouca nebulosidade sobre o território capixaba. Na Região Serrana, predomínio de céu claro, sem expectativa de chuva. Nas áreas altas, a mínima é de 5 °C.

Os ventos seguem soprando com moderada intensidade no litoral, sendo esperadas algumas rajadas em áreas do interior capixaba. O risco de geada continua nos trechos de altitude elevada e o mar segue agitado por todo o trecho litorâneo.

O domingo (22) seguirá com o tempo aberto e quase nenhuma nuvem se forma na metade sul do Estado, exceto na Grande Vitória, e não há expectativa de chuva. O ar resfriado mantém as temperaturas amenas em todas as regiões, mesmo com a pouca nebulosidade sobre o Estado.