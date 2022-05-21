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Clima congelante

ES registra até 8 °C na madrugada; veja cidades onde fez mais frio

Massa de ar polar continua provocando queda nas temperaturas pelo Estado; veja as mínimas registradas nas cidades onde há estação meteorológica

Publicado em 21 de Maio de 2022 às 10:33

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

21 mai 2022 às 10:33
Tempo nublado na Praia de Itaparica, Vila Velha, na manhã de quarta (26/01)
Tempo segue ameno no ES Crédito: Laila Magesk
massa de ar polar que paira sobre o Sudeste do Brasil fez o Espírito Santo registrar novamente baixas temperaturas durante a madrugada deste sábado (21). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima registrada no Estado foi de 8 °C, em Venda Nova do Imigrante, considerando as medições em estações meteorológicas.
Os termômetros da estação meteorológica automática do Inmet na cidade da região Serrana marcaram 8 °C às 4h. Apesar da temperatura baixa, o frio foi bem menor que o registrado no município na madrugada de quinta-feira (19), quando os termômetros bateram 3,9 °C, também segundo o instituto.

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Temperaturas baixas também foram registradas nas estações de Afonso Cláudio, onde os termômetros chegaram a 10,5 °C na madrugada; em Marilândia, que registrou 10,6 °C; em Alegre, que registrou 11,1 °C; e em Ecoporanga, que chegou a bater 11,8 °C.
Em Vitória — que nesta semana chegou a registrar recorde de frio com 11,6 °C na quinta —, a temperatura mínima registrada neste sábado foi de 14,4 °C, já durante a manhã, de acordo com dados coletados na estação localizada na Ufes.

Mínimas por cidade - Estações meteorológicas

Venda Nova do Imigrante: 8 °C

Afonso Cláudio: 10,5 °C

 Marilândia: 10,6 °C

 Alegre: 11,1 °C

 Ecoporanga: 11,8 °C

 Nova Venécia: 13,1 °C

 Alfredo Chaves: 14 °C

 Vitória: 14,4 °C

 Vila Velha: 14,5 °C

 Presidente Kennedy: 14,6 °C

 São Mateus: 15,3°C

 Linhares: 15,5°C

COMO FICA O TEMPO NO ES NO FIM DE SEMANA

E como fica o tempo no fim de semana e na próxima segunda-feira (23)? Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o céu fica aberto, mas as temperaturas devem seguir amenas.
Neste sábado (21), quase nenhuma nuvem se forma e não há expectativa de chuva. O ar resfriado mantém as temperaturas amenas em todas as regiões, mesmo com a pouca nebulosidade sobre o território capixaba. Na Região Serrana, predomínio de céu claro, sem expectativa de chuva. Nas áreas altas, a mínima é de 5 °C.
Os ventos seguem soprando com moderada intensidade no litoral, sendo esperadas algumas rajadas em áreas do interior capixaba. O risco de geada continua nos trechos de altitude elevada e o mar segue agitado por todo o trecho litorâneo. 
O domingo (22) seguirá com o tempo aberto e quase nenhuma nuvem se forma na metade sul do Estado, exceto na Grande Vitória, e não há expectativa de chuva. O ar resfriado mantém as temperaturas amenas em todas as regiões, mesmo com a pouca nebulosidade sobre o Estado.
Na segunda-feira (23), Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense, a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva passageira na madrugada e na manhã entre a Grande Vitória e o litoral norte. Ao longo do dia, previsão de chuva rápida em pontos esparsos do norte capixaba, exceto no trecho sul da Região Noroeste. Poucas nuvens nas demais áreas, sem expectativa de chuva.

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