Massa de ar polar traz frio intenso e derruba temperaturas no ES Crédito: Redes Sociais | @descubra_vendanova

Your browser does not support the audio element. Onda de frio: o que esperar da massa de ar polar no ES

ALERTA DE FRIO JÁ VALENDO NO SUDESTE

Neste domingo (15), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de queda brusca de temperatura — com 5 graus acima da média — para o Estado de São Paulo e partes do Rio de Janeiro e Minas Gerais. O aviso meteorológico na cor laranja, o segundo maior na escala de risco, é válido até quarta-feira (18).

No Sudeste, alerta já é válido em SP e partes do Rio de Janeiro e de Minas Gerais Crédito: Inmet

"ERUPÇÃO POLAR"?

Nas redes sociais, o fato está sendo tratado como uma “erupção polar histórica”. No entanto, como explica o Incaper, o termo não é reconhecido pela comunidade científica. “Uma massa de ar de origem polar tem as características de temperatura e umidade específicas da sua origem, que, nesse caso, é oriunda das regiões polares. Não há nenhum reconhecimento da comunidade científica em meteorologia em relação ao termo 'erupção polar histórica'", informou a coordenação de Meteorologia do órgão.

MÍNIMA PODE CHEGAR A 5 GRAUS NO ES

A partir de quarta-feira (18), previsões iniciais apontam para uma tendência de temperaturas mínimas que podem ficar entre 5 °C e 7 °C na Região Serrana e de 12 °C e 16 °C nas demais áreas capixabas, enquanto as máximas podem oscilar entre 19 °C e 23 °C na Região Serrana e de 25 °C e 27 °C em outras regiões. Na Capital, as temperaturas ficam entre 15 °C e 26 °C.

Indicadores apontam ainda para um risco de geada fraca na Região Serrana, no amanhecer da quinta-feira (19).

O CALOR VOLTA