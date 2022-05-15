Onda de frio: o que esperar da massa de ar polar no ES
Uma massa de ar polar vai trazer frio intenso e mínimas de até 5 ºC em algumas localidades do Espírito Santo nos próximos dias. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o fenômeno, associado a uma frente fria, avança sobre o Estado entre terça-feira (17) e quarta-feira (18). A previsão é de que as temperaturas tenham queda acentuada na quinta-feira (19).
O Incaper destaca que esse frio intenso previsto para a próxima semana em grande parte do Brasil está associado à passagem de uma massa de ar de origem polar, que se desloca pelo país após a passagem de uma frente fria que está sendo prevista.
ALERTA DE FRIO JÁ VALENDO NO SUDESTE
Neste domingo (15), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de queda brusca de temperatura — com 5 graus acima da média — para o Estado de São Paulo e partes do Rio de Janeiro e Minas Gerais. O aviso meteorológico na cor laranja, o segundo maior na escala de risco, é válido até quarta-feira (18).
"ERUPÇÃO POLAR"?
Nas redes sociais, o fato está sendo tratado como uma “erupção polar histórica”. No entanto, como explica o Incaper, o termo não é reconhecido pela comunidade científica. “Uma massa de ar de origem polar tem as características de temperatura e umidade específicas da sua origem, que, nesse caso, é oriunda das regiões polares. Não há nenhum reconhecimento da comunidade científica em meteorologia em relação ao termo 'erupção polar histórica'", informou a coordenação de Meteorologia do órgão.
MÍNIMA PODE CHEGAR A 5 GRAUS NO ES
A partir de quarta-feira (18), previsões iniciais apontam para uma tendência de temperaturas mínimas que podem ficar entre 5 °C e 7 °C na Região Serrana e de 12 °C e 16 °C nas demais áreas capixabas, enquanto as máximas podem oscilar entre 19 °C e 23 °C na Região Serrana e de 25 °C e 27 °C em outras regiões. Na Capital, as temperaturas ficam entre 15 °C e 26 °C.
Indicadores apontam ainda para um risco de geada fraca na Região Serrana, no amanhecer da quinta-feira (19).
O CALOR VOLTA
Mesmo com o inverno chegando, o Incaper explica que as temperaturas voltarão a subir no Espírito Santo a partir da próxima sexta-feira (20). No entanto, ressalta que, com as proximidades da nova estação, que começa no próximo dia 21 de junho, às 6h14, as previsões de ar frio passarão a ser comuns.