Fotos e vídeos: Gelo cobre Parque Nacional do Caparaó Crédito: Ronaldo de Carvalho

Temperatura baixa no Parque Nacional do Caparaó Crédito: Ronaldo de Carvalho

As fotos e os vídeos foram registradas no Acampamento Macieira, por Ronaldo de Carvalho, que trabalha no parque. Ele contou que tirou a foto do termômetro, às 6h40, e as imagens do gelo no acampamento, às 7h10.

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Segundo Ronaldo, a equipe que atua no local já está acostumada com as temperaturas bem perto de 0 °C e que na madrugada, em alguns pontos mais altos, as temperaturas chegam a ser negativas. “A gente já está acostumado com esse frio em nossa região. Geralmente, nessa época, as temperaturas ficam abaixo de 0 °C".

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O acampamento Macieira fica dentro do parque e faz parte das áreas em que os turistas podem acampar durante as visitas ao local. Além dele, existem outros três locais para acampamento, estruturados com postos de funcionários, banheiros públicos, lava-pratos, mesas e bancos.

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