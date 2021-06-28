Fotos e vídeos: gelo cobre Parque Nacional do Caparaó

O Parque Nacional do Caparaó amanheceu coberto de gelo na manhã desta segunda-feira (28). As temperaturas, depois das 6h30, ainda marcavam 3 °C na portaria do parque, no distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo.
As fotos e os vídeos foram registradas no Acampamento Macieira, por Ronaldo de Carvalho, que trabalha no parque. Ele contou que tirou a foto do termômetro, às 6h40, e as imagens do gelo no acampamento, às 7h10.
Segundo Ronaldo, a equipe que atua no local já está acostumada com as temperaturas bem perto de 0 °C e que na madrugada, em alguns pontos mais altos, as temperaturas chegam a ser negativas. “A gente já está acostumado com esse frio em nossa região. Geralmente, nessa época, as temperaturas ficam abaixo de 0 °C".
O acampamento Macieira fica dentro do parque e faz parte das áreas em que os turistas podem acampar durante as visitas ao local. Além dele, existem outros três locais para acampamento, estruturados com postos de funcionários, banheiros públicos, lava-pratos, mesas e bancos.
PARQUE ESTÁ ABERTO
O acesso ao Parque Nacional do Caparaó pelo Espírito Santo, em Pedra Menina, está aberto somente para visitantes a pé, com entrada gratuita, por ordem de chegada, das 8h às 15h. Não é necessário agendar. O acesso dos visitantes está permitido apenas até a área da cachoeira. A portaria do lado do Estado de Minas Gerais está fechada, devido à situação da pandemia no Estado vizinho. O uso de máscara é obrigatório.