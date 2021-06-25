Manhã gelada transforma paisagem de cidade do Caparaó no ES; veja fotos

O inverno chegou baixando as temperaturas em todo Espírito Santo e, no Caparaó capixaba, moradores afirmam que os termômetros têm marcado temperaturas abaixo de 10 °C. Por conta do frio, uma neblina que se forma durante as manhãs transforma a paisagem da região.
Em Guaçuí, a moradora Bebeth Rocha Miranda registrou, na manhã desta sexta-feira (25), imagens que mostram a neblina. Ela mora no bairro Quincas Machado, na Estrada do Cruzeiro, e contou que tem feito bastante frio no município.
“Eu fiz essas fotos às 6h30 e estava marcando 11 °C, mas penso que na madrugada deu abaixo de 10 °C. O inverno chegou com tudo. Esfriou muito. Hoje está um solzinho, mas à noite e durante a madrugada esfria bastante”, disse a moradora.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão para a região Sul e Serrana do Estado, nesta sexta-feira (25) e sábado (26), é de sol com poucas nuvens e não chove. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima deve atingir 13 °C e a máxima, 29 °C. Já nas áreas altas, as temperaturas ficam entre 10 °C e 25 °C.
O clima frio também é um convite aos turistas. “A região do Caparaó tem muito turista devido às belezas naturais e muitos ficam aqui em Guaçuí. Com a chegada do inverno, aumenta o movimento. Os turistas visitam também os locais com degustação de cerveja artesanal, as pousadas e outros empreendimentos que as famílias daqui têm investido, pensando no turismo”, finalizou Bebeth.