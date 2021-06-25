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Baixa temperatura

Manhã gelada transforma paisagem de cidade do Caparaó no ES; veja fotos

Na primeira semana de inverno, moradores afirmam que os termômetros registram em torno de 10 °C em Guaçuí. Segundo o Incaper, nas áreas altas das regiões Sul e Serrana as temperaturas devem ficar mais baixas nesta sexta (25) e no sábado (26)
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

25 jun 2021 às 13:31

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 13:31

Frio transforma paisagem em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo
Frio transforma paisagem em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo Crédito: Bebeth Rocha Miranda
O inverno chegou baixando as temperaturas em todo Espírito Santo e, no Caparaó capixaba, moradores afirmam que os termômetros têm marcado temperaturas abaixo de 10 °C. Por conta do frio, uma neblina que se forma durante as manhãs transforma a paisagem da região.
Em Guaçuí, a moradora Bebeth Rocha Miranda registrou, na manhã desta sexta-feira (25), imagens que mostram a neblina. Ela mora no bairro Quincas Machado, na Estrada do Cruzeiro, e contou que tem feito bastante frio no município.
“Eu fiz essas fotos às 6h30 e estava marcando 11 °C, mas penso que na madrugada deu abaixo de 10 °C. O inverno chegou com tudo. Esfriou muito. Hoje está um solzinho, mas à noite e durante a madrugada esfria bastante”, disse a moradora.
Frio transforma paisagem em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo
Frio transforma paisagem em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo Crédito: Bebeth Rocha Miranda
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão para a região Sul e Serrana do Estado, nesta sexta-feira (25) e sábado (26), é de sol com poucas nuvens e não chove. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima deve atingir 13 °C e a máxima, 29 °C. Já nas áreas altas, as temperaturas ficam entre 10 °C e 25 °C.
Frio transforma paisagem em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo
Frio transforma paisagem em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo Crédito: Bebeth Rocha Miranda
O clima frio também é um convite aos turistas. “A região do Caparaó tem muito turista devido às belezas naturais e muitos ficam aqui em Guaçuí. Com a chegada do inverno, aumenta o movimento. Os turistas visitam também os locais com degustação de cerveja artesanal, as pousadas e outros empreendimentos que as famílias daqui têm investido, pensando no turismo”, finalizou Bebeth.
Frio transforma paisagem em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo
Frio transforma paisagem em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo Crédito: Bebeth Rocha Miranda

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