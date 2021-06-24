Saiba como fica o tempo no primeiro fim de semana do inverno no ES

O inverno chegou, mas o primeiro fim de semana da nova estação não será de tanto frio. As temperaturas vão ficar amenas, não há previsão de chuva e o tempo deve ficar aberto na maior parte do Espírito Santo. Não há previsão de nenhuma massa de ar de origem polar, o que poderia fazer o frio aumentar.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), um sistema de alta pressão deve atuar sobre o Estado a partir desta sexta-feira (25), o que deve diminuir a nebulosidade na maioria das regiões capixabas. A única exceção será o Litoral Norte, onde a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros deve provocar chuvas rápidas em alguns trechos.
"Essas condições devem permanecer ao longo de todo o final de semana, e em virtude da diminuição das nuvens, a amplitude térmica (diferença entre as temperaturas mínimas e máximas) devem aumentar. Isso significa que as manhãs continuam amenas, mas o calor deve aumentar um pouco à tarde", afirma o meteorologista Hugo Ramos, do Incaper.
MENOS DE 10 °C NA REGIÃO SERRANA
Como de costume, as menores temperaturas devem ser registradas na Região Serrana. Nas áreas mais elevadas das montanhas capixabas a temperatura mínima pode ficar abaixo dos 10 °C. Já na Grande Vitória e nas demais regiões do Estado, os termômetros vão variar entre 19 °C e 28 °C.
"Por conta da abertura das nuvens, as mínimas devem variar entre 8 e 9 °C e as máximas entre 25 °C e 26 °C, na Região Serrana. Na capital, em função da proximidade do mar, a oscilação térmica diária é menor e a temperatura deve variar de 19 e 20 °C de mínima e as máximas de 27 a 28 °C", concluiu o meteorologista.