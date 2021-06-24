Saiba como fica o tempo no primeiro fim de semana do inverno no ES

"Essas condições devem permanecer ao longo de todo o final de semana, e em virtude da diminuição das nuvens, a amplitude térmica (diferença entre as temperaturas mínimas e máximas) devem aumentar. Isso significa que as manhãs continuam amenas, mas o calor deve aumentar um pouco à tarde", afirma o meteorologista Hugo Ramos, do Incaper.