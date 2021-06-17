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Previsão da estação

Inverno no ES: agosto de fortes frentes frias e chuva acima do normal

Oficialmente, o solstício de inverno no Hemisfério Sul acontece às 00h32 do dia 21 de junho, mas capixabas já experimentam "amostra grátis"; veja previsão do Instituto Climatempo

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 20:06

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

17 jun 2021 às 20:06
São Pedro do Frio, localidade a 40 quilômetros da sede de Colatina
Fortes frentes frias devem atingir o ES em agosto; previsão é do Instituto Climatempo Crédito: Divulgação/Claudio Costa
Já há algumas semanas, os capixabas têm experimentado uma "amostra grátis" da estação mais fria do ano, que ainda nem começou. Oficialmente, o solstício de inverno no Hemisfério Sul acontece às 00h32 do dia 21 de junho. Segundo o Instituto Climatempo, a previsão é de que, em agosto, fortes frentes frias e chuva acima do normal atinjam o Espírito Santo.
O inverno ficará presente até às 16h21 de 22 de setembro. A data e o horário do início e do fim das estações do ano são definidos por cálculos astronômicos, e não pela meteorologia. No geral, o Climatempo analisa que o inverno é, normalmente, uma estação de pouca chuva no Estado capixaba.
"A chuva é muito dependente da passagem de frentes frias e da intensificação do vento marítimo, que injeta muita umidade sobre o Estado, em algumas situações, estimulando a formação de muitas nuvens", explica o instituto.

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Então, a previsão é de que, durante o mês de agosto haverá maior chance de dias com chuva e temperatura baixa no Espírito Santo.
"Em agosto, as frentes frias chegam com força ao Espírito Santo e provocam chuva e queda da temperatura. A previsão é de que chova mais do que o normal para o mês, na maioria das áreas do Estado, incluindo Vitória. A temperatura deve ficar dentro ou ligeiramente abaixo da média histórica", afirma o Climatempo.

JULHO DE POUCAS CHUVAS

Em julho, no entanto, deve chover menos do que o normal para o mês, especialmente na faixa litorânea do Estado.
"O interior terá chuva dentro ou abaixo da média. Com a passagem de pouco ar frio de origem polar sobre o Estado, julho não terá episódios de queda da temperatura acentuada. As madrugadas ficam amenas, mas o mês deve terminar com temperatura acima da média", prevê.
Para setembro, no final do inverno, a previsão do Instituto Climatempo indica chuva próxima ou abaixo da média histórica e temperatura dentro ou acima das médias.

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