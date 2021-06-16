Frio muda cenário e "congela" Caparaó Capixaba; veja fotos

Frio muda cenário e "congela" Caparaó Capixaba Crédito: Ivan Souza

Nesta terça-feira (15), o termômetro que fica na portaria do Parque, no distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto , marcou 3 °C e o Ivan Souza, que trabalha no parque, registrou o gelo em diversos pontos. “Eu estava indo trabalhar quando registrei essas fotos”, disse Ivan.

Frio muda cenário e "congela" Caparaó Capixaba

De acordo com os funcionários do parque, neste período é bem provável que nas partes mais altas e no Pico da Bandeira as temperaturas caiam abaixo de 0 °C. "A diferença da portaria para o pico é de mais ou menos cinco graus", contou Ronaldo de Carvalho.

PARQUE ESTÁ ABERTO

O acesso ao Parque Nacional do Caparaó pelo Espírito Santo, em Pedra Menina, está aberto somente para visitantes a pé, com entrada gratuita, por ordem de chegada, das 8h às 15h. Não é necessário agendar. O acesso dos visitantes está permitido apenas até a área da cachoeira. A portaria do lado do Estado de Minas Gerais está fechada, devido à situação da pandemia no Estado vizinho. O uso de máscara é obrigatório.

RECORDE DE FRIO DO ANO NO ES

O inverno começa na próxima segunda-feira (21), mas o frio já chegou. Nesta quarta-feira (16), o Espírito Santo bateu recorde de temperatura mínima pelo segundo dia seguido . Mais uma vez, a menor temperatura do ano foi registrada no distrito de Aracê, em Domingos Martins: 5,1 °C.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a temperatura registrada na madrugada desta quarta (16) na Região Serrana é 2,4°C menor que a registrada nesta terça-feira (15) na mesma localidade.

FRIO EM OUTRAS CIDADES

Segundo o Incaper, a queda das temperaturas foi ocasionada pela presença do ar frio e seco presente nos últimos dias no Estado. Além disso, a redução da nebulosidade contribuiu para a forte perda de calor no período noturno, o que derrubou as temperaturas nestas cidades.