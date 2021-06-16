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Baixas temperaturas

Frio muda cenário e "congela" Caparaó Capixaba; veja fotos

Nos últimos dias, os termômetros começaram a marcar temperaturas abaixo de 10 °C no Espírito Santo, inclusive, com temperaturas se aproximando de 0 °C em alguns pontos
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

16 jun 2021 às 11:06

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 11:06

Nos últimos dias os termômetros começaram a marcar temperaturas abaixo de 10°C no Espírito Santo, inclusive, com temperaturas se aproximando de 0°C em alguns pontos
Frio muda cenário e "congela" Caparaó Capixaba Crédito: Ivan Souza
frio chegou no Espírito Santo e o cenário já está mudando em vários municípios, principalmente no Caparaó Capixaba. Nesta semana, o Parque Nacional do Caparaó amanheceu com pontos congelados e os termômetros marcaram temperaturas bem perto de 0 °C.
Nesta terça-feira (15), o termômetro que fica na portaria do Parque, no distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, marcou 3 °C e o Ivan Souza, que trabalha no parque, registrou o gelo em diversos pontos. “Eu estava indo trabalhar quando registrei essas fotos”, disse Ivan.

Frio muda cenário e "congela" Caparaó Capixaba

De acordo com os funcionários do parque, neste período é bem provável que nas partes mais altas e no Pico da Bandeira as temperaturas caiam abaixo de 0 °C. "A diferença da portaria para o pico é de mais ou menos cinco graus", contou Ronaldo de Carvalho.

PARQUE ESTÁ ABERTO

O acesso ao Parque Nacional do Caparaó pelo Espírito Santo, em Pedra Menina, está aberto somente para visitantes a pé, com entrada gratuita, por ordem de chegada, das 8h às 15h. Não é necessário agendar. O acesso dos visitantes está permitido apenas até a área da cachoeira. A portaria do lado do Estado de Minas Gerais está fechada, devido à situação da pandemia no Estado vizinho. O uso de máscara é obrigatório.

RECORDE DE FRIO DO ANO NO ES

O inverno começa na próxima segunda-feira (21), mas o frio já chegou. Nesta quarta-feira (16), o Espírito Santo bateu recorde de temperatura mínima pelo segundo dia seguido. Mais uma vez, a menor temperatura do ano foi registrada no distrito de Aracê, em Domingos Martins: 5,1 °C.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a temperatura registrada na madrugada desta quarta (16) na Região Serrana é 2,4°C menor que a registrada nesta terça-feira (15) na mesma localidade.

FRIO EM OUTRAS CIDADES

Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper),  informou que, nesta quarta-feira (16), Iúna registrou 7,5 °C. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 8,6 °C em Venda Nova do Imigrante. Até em Cachoeiro de Itapemirim, que costuma fazer muito calor, teve frio. O distrito de  Pacotuba marcou 12,3 °C.
Segundo o Incaper, a queda das temperaturas foi ocasionada pela presença do ar frio e seco presente nos últimos dias no Estado. Além disso, a redução da nebulosidade contribuiu para a forte perda de calor no período noturno, o que derrubou as temperaturas nestas cidades.
Termômetro mostra temperatura próxima de 0°C em Pedra Azul
Termômetro mostra baixa temperatura em Pedra Azul Crédito: Luani Modolo

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