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ES registra recorde de temperatura do ano em distrito de Domingos Martins

Distrito de Aracê registrou 7,2°C durante a madrugada desta terça-feira (15). Já em Vitória, os termômetros marcaram 16,6 °C; Veja outras temperaturas
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

15 jun 2021 às 09:01

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 09:01

Capixaba começa a semana com frio
Capixaba começa a semana com frio Crédito: Fernando Madeira
A última semana do outono já tem dado amostras da próxima estação para os capixabas. Ainda não estamos no inverno, mas os últimos dias já foram frios, especialmente na Região Serrana. A madrugada desta terça-feira (15) foi a mais fria do ano no Espírito Santo.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a localidade de Aracê, em Domingos Martins, registrou 7,2°C, temperatura um pouco menor que os 7,5°C no dia 12 de maio. Já em Vitória, os termômetros marcaram 16,6°C.
Algumas temperaturas registradas na madrugada desta terça (15)
  • Vitória: 16,6 °C
  • Domingos Martins: 7,2 °C
  • Alegre: 14,9 °C 
  • Linhares: 18,6 °C
Amanhecer em Domingos Martins nesta terça-feira (15). Município registrou temperatura mais baixa do ano
Amanhecer em Domingos Martins nesta terça-feira (15). Município registrou temperatura mais baixa do ano Crédito: Vânia Santos/Foto leitor

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