ES registra recorde de temperatura do ano em distrito de Domingos Martins

A última semana do outono já tem dado amostras da próxima estação para os capixabas. Ainda não estamos no inverno, mas os últimos dias já foram frios, especialmente na Região Serrana. A madrugada desta terça-feira (15) foi a mais fria do ano no Espírito Santo.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a localidade de Aracê, em Domingos Martins, registrou 7,2°C, temperatura um pouco menor que os 7,5°C no dia 12 de maio. Já em Vitória, os termômetros marcaram 16,6°C.
Algumas temperaturas registradas na madrugada desta terça (15)
- Vitória: 16,6 °C
- Domingos Martins: 7,2 °C
- Alegre: 14,9 °C
- Linhares: 18,6 °C