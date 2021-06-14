Domingos Martins registra 9,2 °C; veja até quando frio fica no ES

Quem escolheu passar o último final de semana na Região Serrana do Espírito Santo, certamente enfrentou frio. Em Domingos Martins, os termômetros ficaram abaixo dos 10 °C e em Santa Teresa a madrugada desta segunda-feira (14) foi a mais fria do ano. Pela previsão meteorológica, o frio deve continuar ao longo desta semana.
Domingos Martins registra 9,2 graus celcius, saiba até quando frio fica no ES
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a última semana do outono será de temperaturas amenas e clima frio, especialmente durante a manhã.
"Nesta semana, basicamente teremos temperaturas amenas pela manhã e aumento de calor à tarde, devido ao aumento da amplitude térmica diária, que é o aumento da diferença entre as temperaturas mínimas e máximas", explica o meteorologista Hugo Ramos.
CLIMA GELADO NAS MONTANHAS
A madrugada desta segunda-feira (14) foi a mais fria do ano em Santa Teresa: 10,3 °C. Antes, a menor temperatura registrada na cidade havia sido 11,8 °C, em 15 de maio. Já em Domingos Martins, os termômetros marcaram 9,2 °C nesta segunda.
Para quem está na Região Serrana, o meteorologista do Incaper deixa um aviso: vem mais frio por aí. "Amanhã (terça), ainda temos uma tendência de queda na temperatura na região Serrana e um pequeno risco de geada nos trechos mais elevados. A mínima prevista é de 8 °C", avisa.
E A GRANDE VITÓRIA?
Além das montanhas capixabas, o clima também vai seguir ameno na Grande Vitória. Nesta segunda-feira, Vitória registrou 17,2 °C e a tendência é que o clima continue assim pelo menos até o fim da semana.
Nas regiões Norte e Noroeste, não será diferente. Nessas áreas, em municípios mais elevados, como Mantenópolis e Alto Rio Novo, a temperatura mínima prevista para os próximos dias deve ficar em torno dos 16 °C.