Domingos Martins registra 9,2 °C; veja até quando frio fica no ES

Semana deve ser de clima ameno em todo o Espírito Santo Crédito: Divulgação

termômetros ficaram abaixo dos 10 °C e em madrugada desta segunda-feira (14) foi a mais fria do ano. Pela previsão meteorológica, o frio deve continuar ao longo desta semana. Quem escolheu passar o último final de semana na Região Serrana do Espírito Santo , certamente enfrentou frio. Em Domingos Martins , ose em Santa Teresa . Pela previsão meteorológica, o frio deve continuar ao longo desta semana.

Your browser does not support the audio element. Domingos Martins registra 9,2 graus celcius, saiba até quando frio fica no ES

"Nesta semana, basicamente teremos temperaturas amenas pela manhã e aumento de calor à tarde, devido ao aumento da amplitude térmica diária, que é o aumento da diferença entre as temperaturas mínimas e máximas", explica o meteorologista Hugo Ramos.

CLIMA GELADO NAS MONTANHAS

A madrugada desta segunda-feira (14) foi a mais fria do ano em Santa Teresa: 10,3 °C. Antes, a menor temperatura registrada na cidade havia sido 11,8 °C, em 15 de maio. Já em Domingos Martins, os termômetros marcaram 9,2 °C nesta segunda.

Para quem está na Região Serrana, o meteorologista do Incaper deixa um aviso: vem mais frio por aí. "Amanhã (terça), ainda temos uma tendência de queda na temperatura na região Serrana e um pequeno risco de geada nos trechos mais elevados. A mínima prevista é de 8 °C", avisa.

E A GRANDE VITÓRIA?

Além das montanhas capixabas, o clima também vai seguir ameno na Grande Vitória . Nesta segunda-feira, Vitória registrou 17,2 °C e a tendência é que o clima continue assim pelo menos até o fim da semana.