EDP faz feirão de negociação de dívidas para residências e empresas

Conta de luz da EDP Espírito Santo: consumidores terão condições especiais para quitar débitos Crédito: Fernando Madeira

A partir desta segunda-feira (14) até 30 de junho, a EDP promove um feirão de renegociação de dívidas que dará condições especiais para pagamento de débitos em aberto. Podem ser beneficiados os clientes residenciais, rurais, comerciais e industriais.

O procedimento poderá ser feito pelos canais digitais ou presencialmente mediante agendamento.

Consumidores com contas atrasadas poderão negociar o parcelamento em até 36 vezes, além de redução na entrada. Excepcionalmente durante todo o período do feirão, os clientes que já possuem dívidas parceladas anteriormente também encontrarão facilidades para o acerto e renegociação de suas contas.

“As facilidades para pagamento, ofertadas durante o Feirão de Negociação da EDP, têm como objetivo auxiliar o cliente que sofreu com os impactos econômicos, em decorrência do período da pandemia e acabou acumulando contas de energia”, ressalta Vanessa Lugon, gestora da EDP.

Para optar pela melhor solução, a dica é preparar-se, colocando na ponta do lápis todas as despesas já assumidas e previstas pela família. Assim, será possível avaliar com mais precisão quais condições e formas de pagamento se encaixam no orçamento doméstico.

SEM SAIR DE CASA

A realização de acordos pode ser feita pela internet no portal EDP Online , ou pelo aplicativo EDP Online, disponível para todas as plataformas. Também é possível negociar por telefone no número 0800 721 0707. Basta ter em mãos o número de instalação e o CPF do titular da fatura.

Para facilitar ainda mais o contato do cliente, a empresa disponibiliza um contato via Whatsapp, no número (27) 99772-2549, para a consulta de débitos e solicitação de código de barras para pagamento.

A negociação poderá ser realizada em todos os canais de atendimento da EDP. Lembrando que, para evitar aglomeração de pessoas nas agências de atendimento presencial, a escolha da data e horário do atendimento deve ser feita pelo site www.edp.com.br/agendamento