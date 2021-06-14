Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Condições especiais

EDP faz feirão de negociação de dívidas para residências e empresas

Feirão vai até 30 de junho, em todos os canais de atendimento da distribuidora. Clientes poderão parcelar contas de luz atrasadas em até 36 vezes.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2021 às 15:20

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 15:20

Conta de luz da EDP Espírito Santo: consumidores vão ajudar a pagar empréstimo em 65 meses
Conta de luz da EDP Espírito Santo: consumidores terão condições especiais para quitar débitos Crédito: Fernando Madeira
A partir desta segunda-feira (14) até 30 de junho, a EDP promove um feirão de renegociação de dívidas que dará condições especiais para pagamento de débitos em aberto. Podem ser beneficiados os clientes residenciais, rurais, comerciais e industriais.
O procedimento poderá ser feito pelos canais digitais ou presencialmente mediante agendamento.
Consumidores com contas atrasadas poderão negociar o parcelamento em até 36 vezes, além de redução na entrada. Excepcionalmente durante todo o período do feirão, os clientes que já possuem dívidas parceladas anteriormente também encontrarão facilidades para o acerto e renegociação de suas contas.
“As facilidades para pagamento, ofertadas durante o Feirão de Negociação da EDP, têm como objetivo auxiliar o cliente que sofreu com os impactos econômicos, em decorrência do período da pandemia e acabou acumulando contas de energia”, ressalta Vanessa Lugon, gestora da EDP.

Veja Também

Com alerta de risco hídrico, Aneel anuncia energia mais cara em junho

Brasil precisa de investimentos em linhas de transmissão e geração, diz Aneel

Governo federal prepara MP que libera racionamento de energia

Para optar pela melhor solução, a dica é preparar-se, colocando na ponta do lápis todas as despesas já assumidas e previstas pela família. Assim, será possível avaliar com mais precisão quais condições e formas de pagamento se encaixam no orçamento doméstico.

SEM SAIR DE CASA

A realização de acordos pode ser feita pela internet no portal EDP Online, ou pelo aplicativo EDP Online, disponível para todas as plataformas. Também é possível negociar por telefone no número 0800 721 0707. Basta ter em mãos o número de instalação e o CPF do titular da fatura.
Para facilitar ainda mais o contato do cliente, a empresa disponibiliza um contato via Whatsapp, no número (27) 99772-2549, para a consulta de débitos e solicitação de código de barras para pagamento.
A negociação poderá ser realizada em todos os canais de atendimento da EDP. Lembrando que, para evitar aglomeração de pessoas nas agências de atendimento presencial, a escolha da data e horário do atendimento deve ser feita pelo site www.edp.com.br/agendamento.
Com informações da EDP.

Veja Também

Saiba o que pode causar o rompimento de fios elétricos e como evitar

Governo faz alerta de emergência hídrica para 5 Estados de junho a setembro

Risco hídrico mostra necessidade de privatizar Eletrobras, diz secretário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

edp
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados