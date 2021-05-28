Risco hídrico mostra necessidade de privatizar Eletrobras, diz secretário

Fachada da empresa Eletrobras, no centro do Rio de Janeiro Crédito: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

"O que esse risco nos mostra? A necessidade de privatizarmos a Eletrobras. A necessidade de melhorarmos os marcos legais de energia. Isso para darmos toda tranquilidade de energia para o população brasileira", declarou o secretário em entrevista à Jovem Pan.

Nesta quinta (27), o comitê responsável pelo monitoramento do setor elétrico (CMSE) se reuniu, em caráter extraordinário, para avaliar a situação do sistema energético e concluiu que a situação é delicada.

Diante disso, deve ser criado um comitê de acompanhamento da crise, com objetivo de monitorar as condições climáticas, o nível dos reservatórios e a oferta de energia, bem como a adoção de medidas para garantir o abastecimento do país.

Apesar dos alertas, Sachsida não citou soluções de curto prazo. O Congresso ainda discute uma proposta para abrir caminho à privatização da Eletrobras. Ainda não há data prevista para a operação.

O secretário argumenta que a desestatização da empresa do setor elétrico será um "ganho de bem estar" à população.

"Ainda mais num cenário de crise hídrica é fundamental privatizarmos a Eletrobras e melhorarmos os marcos legais do setor energético no Brasil", repetiu Sachsida.