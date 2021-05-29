Com alerta de risco hídrico, Aneel anuncia energia mais cara em junho

Aneel define bandeira vermelha nas contas de energia de junho Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou nesta sexta-feira (28) a aplicação do patamar 2 da bandeira tarifária vermelha para o mês de junho, ao custo de R$6,243 para cada 100kWh (quilowatt-hora) consumidos.

A agência citou "condições hidrológicas desfavoráveis" em maio para ativar o patamar mais caro dos sistema de bandeiras tarifárias.