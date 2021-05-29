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Bandeira vermelha 2

Com alerta de risco hídrico, Aneel anuncia energia mais cara em junho

Agência cita condições hidrológicas desfavoráveis para justificar medida

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 09:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 mai 2021 às 09:58
Aneel define bandeira amarela nas contas de energia de julho
Aneel define bandeira vermelha nas contas de energia de junho Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou nesta sexta-feira (28) a aplicação do patamar 2 da bandeira tarifária vermelha para o mês de junho, ao custo de R$6,243 para cada 100kWh (quilowatt-hora) consumidos.
A agência citou "condições hidrológicas desfavoráveis" em maio para ativar o patamar mais caro dos sistema de bandeiras tarifárias.
"Junho inicia-se com os principais reservatórios do SIN (Sistema Interligado Nacional) em níveis mais baixos para essa época do ano, o que aponta para um horizonte com reduzida geração hidrelétrica e aumento da produção termelétricas", disse a Aneel, que afirmou que as atuais circunstâncias atuais pressionam os preços.

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