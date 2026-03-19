Imposto de Renda 2026: quem precisa declarar?

Publicado em 19 de março de 2026 às 15:14
Com a divulgação das regras da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026 pela Receita Federal do Brasil, muitos brasileiros começam a se organizar para prestar contas ao Fisco. A declaração considera os rendimentos recebidos ao longo de 2025 e deve ser enviada por contribuintes que se enquadrem em critérios específicos relacionados à renda, patrimônio, investimentos e outras movimentações financeiras.
De acordo com Isabel Macedo, coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Anhanguera, é importante que o contribuinte verifique atentamente os critérios de obrigatoriedade antes de iniciar o preenchimento. “Nem sempre a obrigação de declarar está ligada apenas ao salário. Muitas pessoas acreditam que estão isentas, mas acabam se enquadrando em outras situações, como posse de bens acima do limite ou operações na bolsa de valores”, explica.
Segundo as regras divulgadas pela Receita Federal, deve declarar o Imposto de Renda em 2026 quem, em 2025:
Isabel Macedo alerta que a declaração do Imposto de Renda sempre considera o ano-base anterior, o que pode gerar confusão entre contribuintes. “Muitas pessoas ouvem falar em possíveis mudanças ou novas faixas de isenção e acreditam que elas já se aplicam imediatamente. No entanto, a declaração de 2026 se refere aos rendimentos de 2025, então o contribuinte deve seguir exatamente os critérios divulgados para esse período”, destaca.
Outro ponto importante é reunir a documentação com antecedência. Informes de rendimentos, comprovantes de despesas médicas e educacionais, além de registros de compra e venda de bens, são alguns dos documentos que ajudam a preencher a declaração com mais segurança.
“Quando o contribuinte deixa para organizar tudo de última hora, aumentam as chances de erro ou de esquecer alguma informação relevante. Uma boa organização é essencial para evitar problemas com a Receita Federal”, finaliza.
Por Priscila Dezidério
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