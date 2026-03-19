Lula confirma Dario Durigan como ministro da Fazenda: 'É dele que vocês vão cobrar'

Publicado em 19 de março de 2026 às 14:11
SÃO PAULO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta quinta-feira (19) que Dario Durigan será o novo ministro da Fazenda, no lugar de Fernando Haddad.
"Quero cumprimentar o companheiro Dario Durigan. Dario será o substituto do Haddad no Ministério da Fazenda. Olhe bem para cara dele, que é dele que vocês vão cobrar muitas coisas", disse Lula durante a abertura da 17ª Caravana Federativa, na zona norte de São Paulo.
Durigan é atualmente secretário-executivo da pasta.
Haddad vai deixar o governo federal nesta sexta-feira (20), quando está prevista a publicação da sua exoneração do cargo. O petista deve fazer uma pausa de dez dias antes de mergulhar de vez na pré-campanha ao governo de São Paulo.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o