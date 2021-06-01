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Recuperação econômica

Brasil precisa de investimentos em linhas de transmissão e geração, diz Aneel

Segundo o diretor, a agência passou por momentos difíceis em 2020, com protocolos sendo modificados da noite para o dia, além da queda de demanda de energia trazida pela pandemia

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 16:08

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jun 2021 às 16:08
Subestação de energia elétrica Serra Sede, da EDP
Subestação de energia elétrica Serra Sede, da EDP Crédito: EDP/Divulgação
A alta de 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre deste ano deu sinais de recuperação econômica, com forte crescimento de investimentos das empresas, que cresceram 17%, disse nesta terça-feira (01) o diretor geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone, no Fórum de Investimentos Brasil 2021.
Segundo Pepitone, a agência reguladora passou por momentos difíceis em 2020, com diversos protocolos sendo modificados da noite para o dia, além da queda de demanda de energia elétrica trazida pela pandemia.
"Mas esse ano o consumo de energia já aumentou em 7% no primeiro trimestre do ano, saindo dos efeitos da covid que tanto nos afetou em 2020. Mas o Brasil ainda tem investimentos grandes para fazer no setor elétrico, principalmente em linhas de transmissão e geração", disse Pepitone, destacando que o Brasil precisa implantar 6 mil megawatts de potência instalada por ano
Ela afirmou que no setor elétrico o Brasil será um "canteiro de obras até 2030" e o regulador tem que atuar com eficiência para garantir o ambiente de segurança, que já está constituído. "Nesse ambiente já proporcionamos investimentos da ordem de R$ 930 bilhões nos últimos 22 anos no setor elétrico, e até 2030 vamos precisar de mais R$ 365 bilhões", informou.

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