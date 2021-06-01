PIB evidencia que País está no caminho certo, diz ministro da Infraestrutura

"O momento é muito favorável. Aqueles que não investirem agora no Brasil, estarão muito arrependido no ano que vem. Momento é para os ousados e para quem acredita no que está sendo falado aqui", disse ele, durante o segundo dia do Fórum de Investimentos Brasil 2021 (BIF), um evento internacional sobre atração de investimentos estrangeiros para o Brasil, organizado pela Apex-Brasil, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e governo federal.