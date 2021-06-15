Convento volta a ter mais missas presenciais; veja horários

Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Desde esta segunda-feira (14), o portão está abrindo às 6h e fechando às 16h. Anteriormente, o portão era aberto às 6h e fechado às 12h, de segunda a sábado. Aos domingos, das 10h às 16h.

Além da missa das 7h, mais uma missa foi incluída na programação, às 15h, também presencial. As duas celebrações acontecem no Campinho, de segunda a sábado. O acesso de veículos é restrito aos primeiros 40 que chegarem ao local. A missa com transmissão pelas redes sociais do Convento é às 15h.

DOMINGO

No domingo, os portões também abrem às 6h e fecham às 16h. E a missa das 9h, além de virtual, contará com a presença do público no Campinho. A subida dos automóveis não é autorizada, exceto os que transportam idosos ou outras pessoas com reduzida capacidade de locomoção, grávidas ou mães com crianças de colo.

“Muitas paróquias voltaram a oferecer horários para a Celebração da Eucaristia com presença de fiéis há algum tempo. Como o município de Vila Velha ainda estava classificada no risco alto, os freis do Convento optaram por manter, até a metade de maio, a suspensão das missas e eventos presenciais no Campinho, contudo, após as novas medidas de flexibilização, aos poucos, as celebrações com o povo foram retomadas”, destacou o Santuário, em nota.

O serviço de vans, bem como a lanchonete e Secretaria, acompanha o horário do portão. Confira a programação completa:

DE SEGUNDA A SÁBADO

ABERTURA DO PORTÃO: 6h

ACESSO LIBERADO aos primeiros quarenta (40) automóveis que chegarem para a Missa das 7h.

MISSA PRESENCIAL NO CAMPINHO: 7h e 15h

MISSA PELAS REDES SOCIAIS DO CONVENTO: 15h

ATENDIMENTO DE CONFISSÕES: 8h às 11h

FECHAMENTO DO PORTÃO PRINCIPAL: 16h

DOMINGOS

MISSA PRESENCIAL NO CAMPINHO E PELAS REDES SOCIAIS DO CONVENTO: 9h

ABERTURA DO PORTÃO: 6h

A subida dos automóveis não é autorizada, exceto os que transportam idosos ou outras pessoas com reduzida capacidade de locomoção, grávidas ou mães com crianças de colo.

FECHAMENTO DO PORTÃO PRINCIPAL: 16h.