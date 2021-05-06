Guardião do Convento da Penha celebra primeira missa após a Covid-19

Frei Paulo Roberto, que é o guardião do Convento, celebrou nesta quarta (5) a primeira missa dele desde que deixou o hospital

A celebração religiosa foi transmitida pelas redes sociais do próprio Convento e muito comemorada pelos fiéis. Frei Paulo agradeceu ao carinho recebido, e que segundo o próprio, o ajudaram a superar os momentos de adversidades enquanto internado - o religioso permaneceu por dias em um leito de UTI.