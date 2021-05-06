Guardião do Convento da Penha celebra primeira missa após a Covid-19

A noite desta quarta-feira (5) foi especial no Convento da Penha, em Vila Velha. A data marcou o retorno do Frei Paulo Roberto Pereira às atividades na fraternidade após a recuperação plena da Covid-19. O guardião do Santuário celebrou a primeira missa dele desde que deixou o hospital no fim do mês passado.
A celebração religiosa foi transmitida pelas redes sociais do próprio Convento e muito comemorada pelos fiéis. Frei Paulo agradeceu ao carinho recebido, e que segundo o próprio, o ajudaram a superar os momentos de adversidades enquanto internado - o religioso permaneceu por dias em um leito de UTI.
Retornando gradativamente à rotina no Santuário, o guardião do Convento da Penha já tem mais uma atividade garantida na agenda nos próximos dias, e ela é especial. Neste sábado (8), o religioso celebrará, às 15 horas, a missa em homenagem às mães e noivas, já que maio é tradicionalmente tido como o "Mês de Maria" pelos católicos. O evento é antecedido pela Romaria das Mães ao Convento, que pelo segundo ano consecutivo ocorrerá de maneira virtual em virtude da pandemia do novo coronavírus.
MAIS CASOS
Além do guardião, outros dois integrantes da Fraternidade contraíram a Covid-19 recentemente. Antes de Paulo Roberto, o frei Paulo César Ferreira da Silva, vigário do local, também se recuperou após ser diagnosticado com a doença.
Foram sete dias de internação até a liberação médica. Ele deixou o hospital no dia 9 de abril e agradeceu presencialmente na celebração ocorrida no mesmo dia. A alta do frade aconteceu um dia após o falecimento do confrade, o frei Luiz Flávio Adami Loureiro, de 72 anos, vítima da Covid-19.
O membro da fraternidade franciscana do Convento da Penha estava internado na UTI do Hospital Meridional, na Serra, desde o dia 25 de março e faleceu no dia 8 de abril.