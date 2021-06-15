Temperatura de 3 °C é registrada no Parque do Caparaó no ES

Com a proximidade do inverno, as temperaturas estão caindo em todo o Espírito Santo e, no Caparaó, os termômetros já chegam bem perto de 0°C. Nesta segunda-feira (14), teve geada no Parque Nacional do Caparaó, no distrito de Pedra Menina, no município de Dores do Rio Preto.
Ronaldo de Carvalho, que trabalha no parque, registrou um vídeo em que mostra a geada na vegetação. “Fiz esse vídeo ontem (14), por volta das 8h, dentro do parque, chegando no acampamento Casa Queimada. Hoje (15) deve ter dado ainda mais gelo.”
Segundo ele, nesta terça-feira (15), os termômetros marcaram 8 °C na região central de Pedra Menina e 3 °C na portaria. “É bem provável que nas áreas mais altas e no pico as temperaturas tenham sido abaixo de 0 °C, porque a diferença da portaria para o pico é de mais ou menos cinco graus”, disse Ronaldo.
VISITA NO PARQUE
O acesso ao Parque Nacional do Caparaó pelo Espírito Santo, em Pedra Menina, está aberto somente para visitantes a pé, com entrada gratuita, por ordem de chegada, das 8h às 15h. Não é necessário agendar. O acesso dos visitantes está permitido apenas até a área da cachoeira. A portaria do lado do Estado de Minas Gerais está fechada, devido à situação da pandemia no Estado vizinho. O uso de máscara é obrigatório.