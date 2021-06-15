Temperatura de 3 °C é registrada no Parque do Caparaó no ES

Temperaturas caem e geada é registrada no Parque Nacional do Caparaó Crédito: Redes Sociais/@parquenacionaldocaparao

Com a proximidade do inverno, as temperaturas estão caindo em todo o Espírito Santo e, no Caparaó , os termômetros já chegam bem perto de 0°C. Nesta segunda-feira (14), teve geada no Parque Nacional do Caparaó, no distrito de Pedra Menina, no município de Dores do Rio Preto

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Ronaldo de Carvalho, que trabalha no parque, registrou um vídeo em que mostra a geada na vegetação. “Fiz esse vídeo ontem (14), por volta das 8h, dentro do parque, chegando no acampamento Casa Queimada. Hoje (15) deve ter dado ainda mais gelo.”

Temperaturas caem e geada é registrada no Parque Nacional do Caparaó Crédito: Ronaldo de Carvalho

Segundo ele, nesta terça-feira (15), os termômetros marcaram 8 °C na região central de Pedra Menina e 3 °C na portaria. “É bem provável que nas áreas mais altas e no pico as temperaturas tenham sido abaixo de 0 °C, porque a diferença da portaria para o pico é de mais ou menos cinco graus”, disse Ronaldo.

Temperaturas caem e geada é registrada no Parque Nacional do Caparaó Crédito: Ronaldo de Carvalho

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