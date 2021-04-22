Parque Nacional do Caparaó reabre as portas para visitação

Parque Nacional do Caparaó Crédito: Marcos Amend/ICMBIO

Parque Nacional do Caparaó, na divisa entre o , na divisa entre o Espírito Santo Minas Gerais , reabriu as portas nesta quinta-feira (22) para a visitação nas duas portarias. O ponto turístico estava fechado por medida de segurança contra a Covid-19.

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que administra o parque, será obrigatório o uso de máscara descartável ou de pano (cobrindo boca e nariz) para todos os visitantes.

Nas áreas de uso comum como estacionamentos, trilhas, estradas e acampamentos, deverá ser mantido o distanciamento de pelo menos dois metros entre pessoas, exceto pessoas do mesmo grupo de visitantes.

Churrasco e acampamentos estão proibidos, mesmo em áreas apropriadas — piqueniques em família, entretanto, continuarão autorizados.

Às quartas-feiras o parque ficará fechado à visitação, para manutenção de estradas, trilhas e atrativos.

Pelo município capixaba de Dores do Rio Preto , a portaria de Pedra Menina receberá visitantes todos os dias da semana (exceto às quartas feiras), com entrada entre 08h e 15h e saída impreterivelmente até às 16h. O limite diário de visitantes será de 80 pessoas, de forma flutuante.

Só será permitido o acesso aos atrativos: Casa Fria, Macieira, Cachoeira dos Sete Pilões e Cachoeira do Aurélio (incluindo o Mirante do Aurélio). Os demais atrativos permanecem fechados à visitação (inclusive camping).

O PARQUE