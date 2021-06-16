ES bate recorde de frio no ano pelo segundo dia seguido
O inverno começa na próxima segunda-feira (21), mas o frio já chegou. Nesta quarta-feira (16) o Espírito Santo bateu recorde de temperatura mínima pelo segundo dia seguido. Mais uma vez, a menor temperatura do ano foi registrada no distrito de Aracê, em Domingos Martins: 5,1°C.
Moradora de Pedra Azul, também em Domingos Martins, Luani Modolo fotografou o termômetro próximo dos 5°C na manhã desta quarta-feira (16). "Não é fácil acordar com esse frio para ir para a academia. Uma manhã gelada por aqui, mas eu até gosto do friozinho", contou.
RECORDE EM OUTRAS CIDADES
Para além da Região Serrana, fez frio também na Grande Vitória. Na Capital, os termômetros registraram 15,2°C na madrugada desta quarta (16). Os termômetros já haviam marcado esta mesma temperatura no dia 12 de maio.
Ainda segundo o Incaper, outras localidades também registraram recorde de frio. As cidades de Alfredo Chaves, Cachoeiro de Itapemirim , Iúna, Linhares, Presidente Kennedy, São Mateus, Venda Nova do Imigrante e Vila Velha tiveram a madrugada mais fria do ano nesta quarta-feira (16).
ALGUMAS TEMPERATURAS REGISTRADAS NESTA QUARTA (16)
- Alfredo Chaves: 14,6 °C
- Aracê, Domingos Martins: 5,1 °C
- Iúna: 7,5 °C
- Venda Nova do Imigrante: 8,6 °C
- Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim: 12,3 °C
- Alegre: 13,1 °C
- São Mateus: 13,9 °C
- São Mateus (Inmet): 13,9 °C
- Pinheiros: 14,5 °C
- Nova Venécia: 14,7 °C
- Vila Velha (Inmet): 15,0 °C
- Presidente Kennedy (Inmet): 15,1 °C
- Vitória (Inmet): 15,2 °C**
- Linhares: 16,0 °C
VEM MAIS FRIO POR AÍ?
A resposta é sim! Segundo o meteorologista Hugo Ramos, do Incaper, a semana vai terminar como começou: com temperaturas amenas e o friozinho que indica a proximidade do inverno.
"Ainda teremos madrugadas geladas nesta semana, mas em função da massa de ar frio começar a perder força, as temperaturas mínimas devem ter uma ligeira alta", avisa.