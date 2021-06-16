Capixaba começa a semana com frio Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. ES bate recorde de frio no ano pelo segundo dia seguido

5,1°C. O inverno começa na próxima segunda-feira (21), mas o frio já chegou. Nesta quarta-feira (16) o Espírito Santo bateu recorde de temperatura mínima pelo segundo dia seguido. Mais uma vez, a menor temperatura do ano foi registrada no distrito de Aracê, em Domingos Martins

Moradora de Pedra Azul , também em Domingos Martins, Luani Modolo fotografou o termômetro próximo dos 5°C na manhã desta quarta-feira (16). "Não é fácil acordar com esse frio para ir para a academia. Uma manhã gelada por aqui, mas eu até gosto do friozinho", contou.

Termômetro mostra temperatura perto de 0°C em Pedra Azul Crédito: Luani Modolo

RECORDE EM OUTRAS CIDADES

15,2°C na madrugada desta quarta (16). Os termômetros já haviam marcado esta mesma temperatura no dia 12 de maio. Para além da Região Serrana, fez frio também na Grande Vitória. Na Capital , os termômetros registraramna madrugada desta quarta (16). Os termômetros já haviam marcado esta mesma temperatura no dia 12 de maio.

Ainda segundo o Incaper, outras localidades também registraram recorde de frio. As cidades de Alfredo Chaves, Cachoeiro de Itapemirim , Iúna, Linhares, Presidente Kennedy, São Mateus, Venda Nova do Imigrante e Vila Velha tiveram a madrugada mais fria do ano nesta quarta-feira (16).

ALGUMAS TEMPERATURAS REGISTRADAS NESTA QUARTA (16)

Alfredo Chaves: 14,6 °C

Aracê, Domingos Martins: 5,1 °C

Iúna: 7,5 °C

Venda Nova do Imigrante: 8,6 °C

Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim: 12,3 °C

Alegre: 13,1 °C

São Mateus: 13,9 °C

São Mateus (Inmet): 13,9 °C

Pinheiros: 14,5 °C

Nova Venécia: 14,7 °C

Vila Velha (Inmet): 15,0 °C

Presidente Kennedy (Inmet): 15,1 °C

Vitória (Inmet): 15,2 °C**

Linhares: 16,0 °C

VEM MAIS FRIO POR AÍ?

A resposta é sim! Segundo o meteorologista Hugo Ramos, do Incaper, a semana vai terminar como começou: com temperaturas amenas e o friozinho que indica a proximidade do inverno.