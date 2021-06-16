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Um gelo!

ES bate recorde de frio no ano pelo segundo dia seguido

A temperatura registrada na madrugada desta quarta-feira (16) na Região Serrana é 2,4°C menor que a registrada nesta terça (15)
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

16 jun 2021 às 07:56

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 07:56

Capixaba começa a semana com frio
Capixaba começa a semana com frio Crédito: Fernando Madeira
ES bate recorde de frio no ano pelo segundo dia seguido
O inverno começa na próxima segunda-feira (21), mas o frio já chegou. Nesta quarta-feira (16) o Espírito Santo bateu recorde de temperatura mínima pelo segundo dia seguido. Mais uma vez, a menor temperatura do ano foi registrada no distrito de Aracê, em Domingos Martins: 5,1°C.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)a temperatura registrada na madrugada desta quarta (16) na região Serrana é 2,4°C menor que a registrada nesta terça-feira (15) na mesma localidade
Moradora de Pedra Azul, também em Domingos Martins, Luani Modolo fotografou o termômetro próximo dos 5°C na manhã desta quarta-feira (16). "Não é fácil acordar com esse frio para ir para a academia. Uma manhã gelada por aqui, mas eu até gosto do friozinho", contou.
Termômetro mostra temperatura próxima de 0°C em Pedra Azul
Termômetro mostra temperatura perto de 0°C em Pedra Azul Crédito: Luani Modolo

RECORDE EM OUTRAS CIDADES

Para além da Região Serrana, fez frio também na Grande Vitória. Na Capital, os termômetros registraram 15,2°C na madrugada desta quarta (16). Os termômetros já haviam marcado esta mesma temperatura no dia 12 de maio. 
Ainda segundo o Incaper, outras localidades também registraram recorde de frio. As cidades de  Alfredo Chaves, Cachoeiro de Itapemirim , Iúna, Linhares, Presidente Kennedy, São Mateus, Venda Nova do Imigrante e Vila Velha tiveram a madrugada mais fria do ano nesta quarta-feira (16).

ALGUMAS TEMPERATURAS REGISTRADAS NESTA QUARTA (16)

  • Alfredo Chaves: 14,6 °C
  • Aracê, Domingos Martins: 5,1 °C 
  • Iúna: 7,5 °C
  • Venda Nova do Imigrante: 8,6 °C
  • Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim: 12,3 °C
  • Alegre: 13,1 °C
  • São Mateus: 13,9 °C
  • São Mateus (Inmet): 13,9 °C
  • Pinheiros: 14,5 °C
  • Nova Venécia: 14,7 °C
  • Vila Velha (Inmet): 15,0 °C
  • Presidente Kennedy (Inmet): 15,1 °C
  • Vitória (Inmet): 15,2 °C**
  • Linhares: 16,0 °C

VEM MAIS FRIO POR AÍ?

A resposta é sim! Segundo o meteorologista Hugo Ramos, do Incaper, a semana vai terminar como começou: com temperaturas amenas e o friozinho que indica a proximidade do inverno. 
"Ainda teremos madrugadas geladas nesta semana, mas em função da massa de ar frio começar a perder força, as temperaturas mínimas devem ter uma ligeira alta", avisa.

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