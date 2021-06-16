Vila Velha e outras sete cidades têm recorde de frio no ano

Os dias têm começado mais frios no Espírito Santo. Na madrugada desta quarta-feira (16), o Estado bateu recorde de frio com 5,1°C registrados na localidade de Aracê, em Domingos Martins. Mas não foi só na Região Serrana que as temperaturas ficaram baixas. Pelo menos outras oito cidades capixabas tiveram recorde de frio nesta quarta (16).
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), as cidades de Alfredo Chaves, Cachoeiro de Itapemirim , Iúna, Linhares, Presidente Kennedy, São Mateus, Venda Nova do Imigrante e Vila Velha tiveram a madrugada mais fria do ano nesta quarta-feira (16).
Em Iúna os termômetros marcaram 7,5°C, enquanto em Venda Nova do Imigrante a temperatura foi de 8,6°C. Na Grande Vitória, Vila Velha registrou 15°C. Já no Norte do Estado, São Mateus atingiu 13,9°C, enquanto em Linhares a temperatura ficou em 16°C.
ALGUMAS TEMPERATURAS REGISTRADAS NESTA QUARTA (16)
- Alfredo Chaves: 14,6 °C
- Aracê, Domingos Martins: 5,1 °C
- Iúna: 7,5 °C
- Venda Nova do Imigrante: 8,6 °C
- Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim: 12,3 °C
- Alegre: 13,1 °C
- São Mateus: 13,9 °C
- São Mateus (Inmet): 13,9 °C
- Pinheiros: 14,5 °C
- Nova Venécia: 14,7 °C
- Vila Velha (Inmet): 15,0 °C
- Presidente Kennedy (Inmet): 15,1 °C
- Vitória (Inmet): 15,2 °C**
- Linhares: 16,0 °C
VEM MAIS FRIO POR AÍ?
A resposta é sim! Segundo o meteorologista Hugo Ramos, do Incaper, a semana vai terminar como começou: com temperaturas amenas e o friozinho que indica a proximidade do inverno.
"Ainda teremos madrugadas geladas nesta semana, mas em função da massa de ar frio começar a perder força, as temperaturas mínimas devem ter uma ligeira alta", avisa.