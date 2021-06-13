Fondue de queijo com capeletti e ravióli: receita para compartilhar

De origem suíça, o fondue é feito de molho cremoso, salgado ou doce, que se mantém quente e onde se mergulham vários tipos de alimentos, como carnes, legumes e frutas. Se você tem panelinha de fondue em casa mas raramente usa, a receita abaixo é a sua deixa para tirar o utensílio do armário.
Perfeito para petiscar no frio, em família, com amigos ou a dois, o prato é também uma ideia para inovar no preparo de massas recheadas. Veja como é fácil:
FONDUE DE MUÇARELA COM MASSAS
Rendimento: de 4 a 6 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- 2 caixinhas de creme de leite
- 400g de queijo muçarela cortado em cubos
- 1 copo de requeijão cremoso
- 400g de capeletti
- 400g de ravióli
- Noz moscada a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Cozinhe as massas conforme as instruções das embalagens, escorra a água e reserve.
- Em uma panela de fundo grosso, junte o creme de leite, o requeijão e cozinhe em fogo médio por cinco minutos ou até começar a ferver.
- Assim que levantar fervura, adicione os cubos de muçarela e misture bem.
- Tempere com noz moscada, misture até o creme ficar homogêneo e retire do fogo.
- Coloque o creme na panela de fondue e sirva com as massas.
Receita cedida pela marca Italac. Veja mais em leia.ag/receitas.