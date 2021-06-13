Quentinho

Fondue de queijo com capeletti e ravióli: receita para compartilhar

Se você tem uma panela de fondue em casa, aproveite para usá-la nesse preparo rápido e fácil que tem a cara do inverno

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

13 jun 2021 às 02:00
Fondue de queijo
Fondue de queijo é uma boa pedida no frio Crédito: Italac/Divulgação
De origem suíça, o fondue é feito de molho cremoso, salgado ou doce, que se mantém quente e onde se mergulham vários tipos de alimentos, como carnes, legumes e frutas. Se você tem panelinha de fondue em casa mas raramente usa, a receita abaixo é a sua deixa para tirar o utensílio do armário. 
Perfeito para petiscar no frio, em família, com amigos ou a dois, o prato é também uma ideia para inovar no preparo de massas recheadas. Veja como é fácil:

FONDUE DE MUÇARELA COM MASSAS 

Rendimento: de 4 a 6 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 2 caixinhas de creme de leite 
  • 400g de queijo muçarela cortado em cubos
  • 1 copo de requeijão cremoso
  • 400g de capeletti
  • 400g de ravióli
  • Noz moscada a gosto
  • MODO DE PREPARO:
  1. Cozinhe as massas conforme as instruções das embalagens, escorra a água e reserve. 
  2. Em uma panela de fundo grosso, junte o creme de leite, o requeijão e cozinhe em fogo médio por cinco minutos ou até começar a ferver.
  3. Assim que levantar fervura, adicione os cubos de muçarela e misture bem. 
  4. Tempere com noz moscada, misture até o creme ficar homogêneo e retire do fogo.
  5. Coloque o creme na panela de fondue e sirva com as massas.
Receita cedida pela marca Italac. Veja mais em leia.ag/receitas.

