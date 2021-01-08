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Fim de semana

Que tal um pãozinho caseiro recheado com mix de queijos? Veja receita

Para acompanhar essa gostosura, prepare tomates cereja refogados no azeite com manjericão e ganhe muitos elogios à mesa!
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

08 jan 2021 às 15:12

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 15:12

Pão caseiro recheado com mix de queijos e servido com tomate confit
Pão caseiro recheado com mix de queijos e servido com tomate confit Crédito: Tirolez/Divulgação
Quem resiste a um pão caseiro recém-assado, cheiroso, gostoso e fofinho? E se ele vier recheado com bastante queijo? Impossível não se esbaldar com uma gostosura dessas, né. Então, aproveite o fim de semana para preparar essa delícia e ganhar muitos elogios à mesa! Para acompanhar, a receita abaixo indica tomatinhos refogados no azeite com manjericão.

PÃOZINHO RECHEADO COM MIX DE QUEIJOS

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 2 horas
Dificuldade: média
  • INGREDIENTES:
  • Para a massa:
  • ½ xícara de leite
  • ½ sachê de fermento biológico seco
  • 2 colheres (sopa) de açúcar
  • 1 ovo + 1 gema (para pincelar)
  • 1 pitada de sal
  • 2 xícaras de farinha de trigo
  • Manteiga para untar
  • 1 xícara de tomates cereja cortados ao meio
  • 1 maço de manjericão
  • Azeite de oliva extravirgem 
  • Para o recheio:
  • ½ xícara de queijo gruyère ralado
  • ½ xícara de queijo muçarela ralado
  • ½ xícara de queijo gorgonzola picado
  • MODO DE PREPARO:
  1. Antes de iniciar o preparo da massa, preaqueça o forno a 180ºC.
  2. Para a massa, junte em uma tigela o leite com o açúcar e o fermento e misture. Acrescente o ovo e, em seguida, a farinha de trigo. Coloque uma pitada de sal e sove até a massa ficar bem lisa.
  3. Volte a massa para a tigela, cubra com um pano e deixe fermentar por 1 hora.
  4. Depois desse tempo, corte a massa em pedaços e recheie cada um deles com os queijos, fazendo bolinhas.
  5. Unte uma forma de furo no meio com manteiga e coloque as bolinhas de massas recheadas, preenchendo toda a circunferência.
  6. Pincele a superfície dos pãezinhos com a gema diluída em um pouco de água e leve para assar por 20 minutos, aproximadamente.
  7. Enquanto isso, refogue os tomates cereja em uma frigideira com um fio de azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e manjericão.
  8. Assim que os pãezinhos estiverem assados, sirva imediatamente junto com os tomatinhos.
Receita cedida pela marca Tirolez. Veja mais em leia.ag/receitas.

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