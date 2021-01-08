Que tal um pãozinho caseiro recheado com mix de queijos? Veja receita

Antes de iniciar o preparo da massa, preaqueça o forno a 180ºC.

Para a massa, junte em uma tigela o leite com o açúcar e o fermento e misture. Acrescente o ovo e, em seguida, a farinha de trigo. Coloque uma pitada de sal e sove até a massa ficar bem lisa.



Volte a massa para a tigela, cubra com um pano e deixe fermentar por 1 hora.



Depois desse tempo, corte a massa em pedaços e recheie cada um deles com os queijos, fazendo bolinhas.



Unte uma forma de furo no meio com manteiga e coloque as bolinhas de massas recheadas, preenchendo toda a circunferência.



Pincele a superfície dos pãezinhos com a gema diluída em um pouco de água e leve para assar por 20 minutos, aproximadamente.



Enquanto isso, refogue os tomates cereja em uma frigideira com um fio de azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e manjericão.

