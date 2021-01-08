Que tal um pãozinho caseiro recheado com mix de queijos? Veja receita

Quem resiste a um pão caseiro recém-assado, cheiroso, gostoso e fofinho? E se ele vier recheado com bastante queijo? Impossível não se esbaldar com uma gostosura dessas, né. Então, aproveite o fim de semana para preparar essa delícia e ganhar muitos elogios à mesa! Para acompanhar, a receita abaixo indica tomatinhos refogados no azeite com manjericão.
PÃOZINHO RECHEADO COM MIX DE QUEIJOS
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 2 horas
Dificuldade: média
Tempo de preparo: 2 horas
Dificuldade: média
- INGREDIENTES:
- Para a massa:
- ½ xícara de leite
- ½ sachê de fermento biológico seco
- 2 colheres (sopa) de açúcar
- 1 ovo + 1 gema (para pincelar)
- 1 pitada de sal
- 2 xícaras de farinha de trigo
- Manteiga para untar
- 1 xícara de tomates cereja cortados ao meio
- 1 maço de manjericão
- Azeite de oliva extravirgem
- Para o recheio:
- ½ xícara de queijo gruyère ralado
- ½ xícara de queijo muçarela ralado
- ½ xícara de queijo gorgonzola picado
- MODO DE PREPARO:
- Antes de iniciar o preparo da massa, preaqueça o forno a 180ºC.
- Para a massa, junte em uma tigela o leite com o açúcar e o fermento e misture. Acrescente o ovo e, em seguida, a farinha de trigo. Coloque uma pitada de sal e sove até a massa ficar bem lisa.
- Volte a massa para a tigela, cubra com um pano e deixe fermentar por 1 hora.
- Depois desse tempo, corte a massa em pedaços e recheie cada um deles com os queijos, fazendo bolinhas.
- Unte uma forma de furo no meio com manteiga e coloque as bolinhas de massas recheadas, preenchendo toda a circunferência.
- Pincele a superfície dos pãezinhos com a gema diluída em um pouco de água e leve para assar por 20 minutos, aproximadamente.
- Enquanto isso, refogue os tomates cereja em uma frigideira com um fio de azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e manjericão.
- Assim que os pãezinhos estiverem assados, sirva imediatamente junto com os tomatinhos.
Receita cedida pela marca Tirolez. Veja mais em leia.ag/receitas.