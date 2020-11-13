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Pãodemia

Aprenda a fazer um delicioso pão de cenoura com parmesão

Que tal aproveitar o fim de semana para botar a mão na massa? A receita rende 50 unidades do pãozinho e fica pronta em menos de duas horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 09:00

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 09:00

Pão de cenoura
Pão de cenoura: boa pedida para o café da manhã e para o lanche   Crédito: Renata/Divulgação
No momento em que o pão de sal sagrado de todos os dias entra para o time dos alimentos com preços em alta, que tal botar a mão na massa e o forno de casa para assar sua própria receita? Durante a "pãodemia", muita gente fez da panificação uma terapia e também uma forma de inovar no café da manhã e no lanche.
O pãozinho de cenoura coberto com parmesão foi uma das receitas mais buscadas na internet pelos padeiros de primeira viagem, então, não deve ser difícil de fazer, certo? Veja a seguir o passo a passo.

PÃO DE CENOURA COM PARMESÃO

Rendimento: 50 porções
Tempo de preparo: 1h45min
Execução: média
  • INGREDIENTES:
  • 3 tabletes de fermento biológico fresco (45g)
  • 3 colheres (sopa) de açúcar
  • 1 kg de farinha de trigo tipo 1 (ou a quantidade adequada até dar o ponto)
  • 3 cenouras médias cozidas, escorridas e amassadas com um garfo
  • 1 colher (sobremesa) de sal
  • 2 ovos
  • 1 xícara (chá) de azeite extravirgem
  • 1 xícara e meia (chá) de leite
  • 1 gema para pincelar
  • 2 pacotes de queijo parmesão ralado (200g)
  • MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno em temperatura média (180º C) por 10 minutos. 
  2. Em uma vasilha, dissolva o fermento no açúcar, junte meia xícara (chá) da farinha de trigo e 2 colheres (sopa) de leite. 
  3. Misture, cubra com um plástico e deixe descansar por 15 minutos ou até dobrar de volume. 
  4. Depois desse tempo, acrescente a cenoura, o sal, os ovos, o azeite e o restante do leite. 
  5. Misture até que fique homogêneo e, aos poucos, adicione farinha até obter uma massa lisa e homogênea. 
  6. Sove por 15 minutos. 
  7. Deixe descansar por 1 hora ou até dobrar de volume. 
  8. Divida a massa em 50 partes pequenas iguais, faça as bolinhas e deixe crescer até que dobrem de tamanho. 
  9. Pincele com uma gema, polvilhe com o parmesão e leve ao forno médio até que dourem levemente.
Receita cedida pela marca Renata.

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