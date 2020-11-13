Aprenda a fazer um delicioso pão de cenoura com parmesão

Preaqueça o forno em temperatura média (180º C) por 10 minutos.

Em uma vasilha, dissolva o fermento no açúcar, junte meia xícara (chá) da farinha de trigo e 2 colheres (sopa) de leite.

Misture, cubra com um plástico e deixe descansar por 15 minutos ou até dobrar de volume.

Depois desse tempo, acrescente a cenoura, o sal, os ovos, o azeite e o restante do leite.

Misture até que fique homogêneo e, aos poucos, adicione farinha até obter uma massa lisa e homogênea.

Sove por 15 minutos.

Deixe descansar por 1 hora ou até dobrar de volume.

Divida a massa em 50 partes pequenas iguais, faça as bolinhas e deixe crescer até que dobrem de tamanho.