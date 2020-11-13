Aprenda a fazer um delicioso pão de cenoura com parmesão

No momento em que o pão de sal sagrado de todos os dias entra para o time dos alimentos com preços em alta, que tal botar a mão na massa e o forno de casa para assar sua própria receita? Durante a "pãodemia", muita gente fez da panificação uma terapia e também uma forma de inovar no café da manhã e no lanche.
O pãozinho de cenoura coberto com parmesão foi uma das receitas mais buscadas na internet pelos padeiros de primeira viagem, então, não deve ser difícil de fazer, certo? Veja a seguir o passo a passo.
PÃO DE CENOURA COM PARMESÃO
Rendimento: 50 porções
Tempo de preparo: 1h45min
Execução: média
Tempo de preparo: 1h45min
Execução: média
- INGREDIENTES:
- 3 tabletes de fermento biológico fresco (45g)
- 3 colheres (sopa) de açúcar
- 1 kg de farinha de trigo tipo 1 (ou a quantidade adequada até dar o ponto)
- 3 cenouras médias cozidas, escorridas e amassadas com um garfo
- 1 colher (sobremesa) de sal
- 2 ovos
- 1 xícara (chá) de azeite extravirgem
- 1 xícara e meia (chá) de leite
- 1 gema para pincelar
- 2 pacotes de queijo parmesão ralado (200g)
- MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno em temperatura média (180º C) por 10 minutos.
- Em uma vasilha, dissolva o fermento no açúcar, junte meia xícara (chá) da farinha de trigo e 2 colheres (sopa) de leite.
- Misture, cubra com um plástico e deixe descansar por 15 minutos ou até dobrar de volume.
- Depois desse tempo, acrescente a cenoura, o sal, os ovos, o azeite e o restante do leite.
- Misture até que fique homogêneo e, aos poucos, adicione farinha até obter uma massa lisa e homogênea.
- Sove por 15 minutos.
- Deixe descansar por 1 hora ou até dobrar de volume.
- Divida a massa em 50 partes pequenas iguais, faça as bolinhas e deixe crescer até que dobrem de tamanho.
- Pincele com uma gema, polvilhe com o parmesão e leve ao forno médio até que dourem levemente.
Receita cedida pela marca Renata.