Pão caseiro: a receita de sucesso na quarentena

A panificação caseira ganhou protagonismo durante a quarentena Crédito: Shutterstock

"Como fazer pão. Essa é uma das principais buscas que os brasileiros têm feito no Google desde o início da pandemia. A panificação caseira ganhou bastante protagonismo durante a quarentena, e até quem não era muito chegado aos afazeres culinários rendeu-se a ela. Não à toa, a timeline das redes sociais está repleta de fotos de pães em diferentes versões, e famosos, anônimos e chefs compartilham seus sucessos por lá todos os dias.

Alguns fatores colaboraram com essa febre, que para muitos já resultou em hobby e até mesmo em uma forma de empreender. O primeiro deles foi o isolamento social, pois ficando em casa as pessoas encontraram mais tempo para dedicar-se à cozinha. O pão exige um tempo de maturação e uma paciência que não combinavam com o estilo de vida corrido pré-pandemia.

Outro fator é a popularidade do alimento - é bem difícil encontrar alguém que não goste de um pãozinho. Ele está presente na mesa e na cultura de vários países pelo mundo, passando apenas por variações. Além disso, não é novidade que os pães pertencem ao grupo das chamadas comidas afetivas - ou comfort food. Aquelas que trazem uma certa nostalgia e remetem à culinária de avós, mães, pais...

PRESENTE PARA ABRAÇAR AMIGOS À DISTÂNCIA

A paixão pelo pão, quase universal, levou a fotógrafa Patricia Sales e seu esposo, Igor Ribeiro, a arriscar-se na cozinha durante a quarentena. Ela conta que, logo no início do isolamento, uma fotógrafa que o casal acompanhava nas redes sociais começou a ensinar o passo a passo da criação do fermento, e, posteriormente, a fazer o pão. Eles ficaram de olho.

Era um processo em que eu e meu marido sempre tivemos interesse, mas a gente nunca tinha parado para estudar e testar. Sempre cozinhamos aqui em casa, os dois gostam de cozinhar. Mas com a quarentena essa atividade se intensificou tanto aqui como na maioria das casas, né?, comenta Patricia.

Igor Ribeiro e Patricia Sales são mineiros e deram um toque capixaba aos pães, assando os seus em panelas de barro Crédito: Patricia Sales

O casal, que é mineiro, deu um toque todo capixaba à receita, assando seus pães em panelas de barro, e também em panelas de ferro. Tudo é feito a quatro mãos, apenas eu e o Igor, conta.

O pãozinho caseiro de Patricia e Igor também passou a ser uma forma de demonstrar carinho neste momento em que o contato pessoal está tão limitado. A gente descobriu que cozinhar e presentear nossos amigos era uma forma de dar um abraço, de estar perto, mesmo com todo o distanciamento físico que estamos precisando manter. Então, o pão entrou nessa história também: a gente fazia, levava para algum amigo e o abraço estava entregue.

"A gente descobriu que cozinhar e presentear nossos amigos era uma forma de dar um abraço, de estar perto." Patricia Sales - Fotógrafa

CONHECIMENTO COMPARTILHADO

Enquanto alguns estão começando, outros aproveitam o aumento do interesse em panificação para ensinar o que já sabem. Diana Abreu é oceanógrafa de formação, trabalhou muitos anos com fotografia e em 2017 foi apresentada à fermentação natural. Desde então, nunca mais largou o universo dos pães.

"Uma amiga me deu um pouquinho de levain (fermento natural), um livro sobre o tema e me explicou como eu faria para manter o fermento vivo. Então comecei a testar, pesquisar e fui me apaixonando, ficando cada vez mais encantada pelo processo e pelos resultados", lembra ela.

Diana Abreu criou uma oficina on-line de panificação Crédito: Silvana Sarmento

Diana conta que sempre deu pães a amigos e familiares e muitos tinham interesse em saber como ela os fazia. Apesar de já ter muita coisa na internet, as pessoas ainda se sentiam inseguras para fazer, um curso sobre isso fazia falta. Então comecei a pensar nisso, mesmo antes da pandemia.

"Apesar de já ter muita coisa na internet, as pessoas ainda se sentiam inseguras para fazer." Diana Abreu - Oceanógrafa, fotógrafa e padeira

Foi em julho deste ano, já na quarentena, que Diana resolveu criar sua primeira oficina de pães feitos com fermento natural. Ela chamou dez amigos interessados na temática e fez um teste. "Preparei um kit para cada aluno, com os ingredientes e as ferramentas básicas, para todo mundo conseguir fazer de casa, acompanhando pela internet. A ideia era que todos colocassem a mão na massa, e a oficina foi um sucesso", conta.

Desde então, ela seguiu com a ideia de compartilhar seus conhecimentos com os novos adeptos da panificação caseira e a oficina já está indo para sua quarta turma. Além disso, Diana criou um grupo em um aplicativo de mensagens onde o único assunto é pão. Por lá, a conversa rende. Reuni todos os ex-alunos em um grupo de WhatsApp onde tiramos dúvidas uns com os outros e compartilhamos conteúdos relacionados aos pães. Tem muita interação entre os veteranos e os novatos, é como uma comunidade.

TERAPIA NA COZINHA

Assim como em várias outras receitas, para muita gente o processo de produção dos pães vale tanto quanto o resultado. Com Dudu Altoé, que atua na área de relações públicas, não foi diferente. Caiu no meu colo quase como uma terapia. Acredito que o meu novo hobby seja a cozinha como um todo, mas a panificação é parte importante desse momento, com certeza, diz.

Cansado de delivery, Dudu Altoé passou a cozinhar e a fazer o próprio pão Crédito: Instagram/Dudu Altoé

Ele explica que, depois de muito tempo dentro de casa, cansou um pouco de delivery e resolveu inventar moda no fogão. Hoje temos acesso com muita facilidade a receitas mil, e tudo de forma bem didática. Até canais no Youtube estou seguindo, para aprender mais. Acredito que faça parte de um ritual de casa, uma verdadeira experiência. Cozinhar é estar consigo mesmo criando algo novo, e isso me instiga.

"Cozinhar é estar consigo mesmo criando algo novo, e isso me instiga. " Dudu Altoé - Relações públicas

Após participar de uma das oficinas de Diana Abreu, Dudu não demorou a assar seus primeiros pães. "A fermentação natural é algo que me chama a atenção há algum tempo. Descobri que a Diana estava promovendo esses encontros virtuais durante o isolamento e decidi aprender também."

Sabe aquela história de comfort food? Cai como uma luva na história de Dudu. Sou descendente de italianos, como grande parte dos capixabas, e temos o pão como um pilar da gastronomia. Ele é quase um membro da família, item obrigatório à mesa, desde o café da manhã até as reuniões de domingo, conta.

ENSINAR E EMPREENDER

A demanda para que eu ministrasse cursos de panificação cresceu muito durante a pandemia, recebo mensagens quase todos os dias. São vários relatos de pessoas que precisam complementar a renda e que encontraram nos pães uma forma de se reinventar. Tenho alunos que nunca fizeram um pão que seja na vida e estão aproveitando este momento para desafiarem-se em busca do novo.

O relato é de Kenya Cristina Souza, formada em gastronomia e especialista em pães artesanais de fermentação natural. Para ela, o sucesso da panificação na quarentena não veio à toa e deve-se principalmente ao processo. Fazer um pão não é tão simples quanto parece, requer técnicas, respeito a tempos de fermentação. O pão nos ensina a ter calma e paciência. E para fazer pão não é preciso um grande investimento inicial. Uma cozinha com um bom forno já é um ótimo começo, diz.

Na pandemia, Kenya Souza começou a dar aulas e a vender seus pães pela internet Crédito: Arquivo pessoal

"Fazer um pão não é tão simples quanto parece, requer técnicas, respeito a tempos de fermentação. " Kenya Souza - Professora de gastronomia e padeira

Além de tema para aulas, os pães também são o empreendimento de Kenya. Sua decisão de empreender surgiu na pandemia, quando não era mais possível dar aulas presenciais. Eu gravava os conteúdos (receitas) para minhas alunas e enviava por WhatsApp para que pudessem reproduzir. Compartilhei nas redes sociais e começou a procura para comprarem os pães, e também por aulas particulares de panificação.