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Frio atrai turistas para as Montanhas do Sul do Espírito Santo

Pousadas e restaurantes da região já registram aumento no movimento de turistas que buscam o clima frio e as belas paisagens da região

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 10:26

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

18 jun 2021 às 10:26
Pousadas e restaurantes da região Sul Serrana do Espírito Santo já registram aumento no movimento de turistas que buscam o clima frio e as belas paisagens da região
Temperaturas amenas movimentam o turismo no Sul do ES Crédito: Samuel Martins/TV Gazeta Sul
Com a chegada do frio no Espírito Santo, a Região Serrana no Sul do Espírito Santo tem registrado um aumento no movimento dos turistas que buscam curtir as temperaturas amenas e aproveitar os belos cenários dos municípios. Em Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante, alguns estabelecimentos já estão atingindo o limite de público permitido durante a pandemia. 
Um dos pontos mais visitados na região é o Mirante Alto Formoso, que fica em Vargem Alta, bem perto de Cachoeiro de Itapemirim. O local, que tem restaurante e uma rampa de voo livre, é muito visitado por quem curte uma boa vista panorâmica da região.
“Essa vista é perfeita, maravilhosa. Isso aqui é um paraíso pra mim. O pôr do sol daqui é perfeito”, disse Junior Fornazi, que é fotógrafo e aproveitou para fazer fotos da vista.
Pousadas e restaurantes da região Sul Serrana do Espírito Santo já registram aumento no movimento de turistas que buscam o clima frio e as belas paisagens da região
Temperaturas amenas movimentam o turismo no Sul do ES Crédito: Redes Sociais/@descubra_vendanova
O cachoeirense Luiz Paulo Marques afirma que o local é uma ótima opção, principalmente, porque fica bem próximo do Centro de Cachoeiro. "Cachoeiro, infelizmente, não tem inverno frio e aqui, com 30 minutinhos de viagem, compensa muito, parece que a gente está longe", completou.
Por causa da pandemia, o restaurante que fica no mirante funciona apenas com 50% da capacidade. Mesmo assim, o proprietário tem boas expectativas com a chegada do inverno. "O nosso movimento, 80% é turístico. O turista passa, vê o visual, essa maravilha, e para fazer uma refeição", disse Jefferson Motta.
Pousadas e restaurantes da região Sul Serrana do Espírito Santo já registram aumento no movimento de turistas que buscam o clima frio e as belas paisagens da região
Temperaturas amenas movimentam o turismo no ES Crédito: Samuel Martins/TV Gazeta Sul
Para o turista que continua subindo a Região Sul, o município de Venda Nova do Imigrante é um ótimo destino e tem mais de 80 empreendimentos turísticos para experimentar os pratos típicos da região. “Aqui é a Capital Nacional do Agroturismo, então tem muitos lugares legais pra conhecer, passar um tempo com sua família, tem pousada, tem cervejaria, vários lugares”, disse a empresária Larissa Grecco.
Pousadas e restaurantes da região Sul Serrana do Espírito Santo já registram aumento no movimento de turistas que buscam o clima frio e as belas paisagens da região
Temperaturas amenas movimentam o turismo no ES Crédito: Redes Sociais/@chalesgrecco
Das opções para se hospedar no município, muitas já não tem mais vagas para o próximo mês durante os fins de semana. No empreendimento da Graziele Vervloet, só tem chalés vagos para agosto e para atender às futuras demandas, estão construindo mais três chalés. “O nosso chalé oferece muita privacidade, são afastados, e, com essa pandemia, as pessoas estão procurando muito”, informou a empresária.
Com informações de Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul

Temperaturas amenas movimentam o turismo no Sul do ES

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