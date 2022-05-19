ES recebe novo alerta de perigo para ventos costeiros

Espírito Santo recebe dois novos alertas de perigo para ventos e onda de frio

Nos 78 municípios capixabas em laranja, de perigo para onda de frio, a temperatura pode cair 5 ºC abaixo da média, por um período de três a cinco dias.

Já nas 24 cidades, também em laranja, o aviso de ventos costeiros salienta que, em caso de necessidade, deve-se procurar ajuda com a Marinha do Brasil. Confira a lista completa abaixo das cidades atingidas pela ventania.