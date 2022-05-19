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ES recebe novo alerta de perigo para ventos costeiros

Massa de ar polar continua provocando efeitos climáticos no Estado, como onda de frio e ventos na costa de alguns municípios capixabas

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 12:28

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 mai 2022 às 12:28
Ciclone provoca ventos fortes e ressaca no mar.
Espírito Santo recebe dois novos alertas de perigo para ventos e onda de frio Crédito: Vitor Jubini
Espírito Santo recebeu um novo alerta de perigo para ventos costeiros. Além desse, o Estado está sob um aviso de onda de frio. O alerta para a ventania teve início nesta quinta (19) e vale até as 10h desta sexta-feira (20), abrangendo 24 cidades. Enquanto o de queda na temperatura finaliza às 23h de sexta e vale para todo o Estado. As mudanças climáticas se dão em um momento em que uma massa de ar polar atinge o território capixaba
Nos 78 municípios capixabas em laranja, de perigo para onda de frio, a temperatura pode cair 5 ºC abaixo da média, por um período de três a cinco dias.
Já nas 24 cidades, também em laranja, o aviso de ventos costeiros salienta que, em caso de necessidade, deve-se procurar ajuda com a Marinha do Brasil. Confira a lista completa abaixo das cidades atingidas pela ventania.
  1. Alfredo Chaves
  2. Anchieta
  3. Aracruz
  4. Cariacica
  5. Conceição da Barra
  6. Domingos Martins
  7. Fundão
  8. Guarapari
  9. Ibiraçu
  10. Iconha
  11. Itapemirim
  12. Jaguaré
  13. Linhares
  14. Marataízes
  15. Piúma
  16. Presidente Kennedy
  17. Rio Novo do Sul
  18. Santa Leopoldina
  19. São Mateus
  20. Serra
  21. Sooretama
  22. Viana
  23. Vila Velha
  24. Vitória

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