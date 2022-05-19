ES recebe novo alerta de perigo para ventos costeiros

O Espírito Santo recebeu um novo alerta de perigo para ventos costeiros. Além desse, o Estado está sob um aviso de onda de frio. O alerta para a ventania teve início nesta quinta (19) e vale até as 10h desta sexta-feira (20), abrangendo 24 cidades. Enquanto o de queda na temperatura finaliza às 23h de sexta e vale para todo o Estado. As mudanças climáticas se dão em um momento em que uma massa de ar polar atinge o território capixaba.
Nos 78 municípios capixabas em laranja, de perigo para onda de frio, a temperatura pode cair 5 ºC abaixo da média, por um período de três a cinco dias.
Já nas 24 cidades, também em laranja, o aviso de ventos costeiros salienta que, em caso de necessidade, deve-se procurar ajuda com a Marinha do Brasil. Confira a lista completa abaixo das cidades atingidas pela ventania.
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Cariacica
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Ibiraçu
- Iconha
- Itapemirim
- Jaguaré
- Linhares
- Marataízes
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- São Mateus
- Serra
- Sooretama
- Viana
- Vila Velha
- Vitória