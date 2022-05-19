ES bate recorde de frio: veja lista de temperaturas por cidade

Lista das temperaturas mínimas nas cidades
Vila Velha (Inmet): 9,1°C
Vitória (Inmet): 11,6 °C
Venda Nova do Imigrante (Inmet): 3,9 °C
São Mateus (Inmet): 13,8 °C
Presidente Kennedy (Inmet): 16,5 °C
Nova Venécia (Inmet): 14,9 °C
Marilândia (Inmet): 14,7 °C
Linhares (Inmet): 14,9 °C
Ecoporanga (Inmet): 13,4 °C
Alfredo Chaves (Inmet): 11,8 °C
Alegre (Inmet): 10,3 °C
Afonso Cláudio (Inmet): 6,8 °C
Aracê, Domingos Martins (Incaper): 1,5 °C
Cachoeiro de Itapemirim (Incaper): 13,9 °C
Iúna (Incaper): 8,6 °C