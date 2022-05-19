Mínima de 1,5 ºC

ES bate recorde de frio: veja lista de temperaturas por cidade

Massa de ar polar fez Estado registrar a madrugada mais fria do ano nesta quinta (19) e diversas localidades baterem recordes históricos de temperaturas mínimas

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 11:32

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 mai 2022 às 11:32
Termômetro mostra baixa temperatura em Pedra Azul, Domingos Martins Crédito: Vagner Uliana
A massa de ar polar chegou e fez o Espírito Santo registrar recordes de baixas temperaturas e ter a madrugada mais fria do ano nesta quinta-feira (19). Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
A Capital registrou 11,6 ºC, o menor registro histórico desde a instalação da estação meteorológica automática na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em 30 de novembro de 2006.
O índice supera o registro de 12 ºC ocorrido nos dias 21 de agosto de 2010 e 9 de julho de 2011. Esse índice só não foi inferior aos 10,3 °C (recorde de temperatura mínima em Vitória), ocorrido em 21 de julho de 1929, observado pela estação convencional, que iniciou as suas operações em 1923 e funciona na Ilha de Santa Maria.
Na cidade canela-verde de Vila Velhaconhecida pelo calor e pela praia, os termômetros atingiram os 9,1 ºC, também o menor registro desde a instalação da estação meteorológica local em 17 de fevereiro de 2017.
Em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana, a estação meteorológica do Inmet instalada na Fazenda Experimental do Incaper, registrou a mínima de 3,9 ºC, menor número desde 10 de fevereiro de 2017, quando a estação foi implantada. O índice só não foi inferior aos 2,6 ºC, observados em 1º de junho de 1979 pela estação convencional instalada no local.

Já na localidade de Aracê, em Domingos Martins, foi registrado 1,5 ºC, menor número desde a instalação da estação automática em 14 de maio de 2010. O índice supera, inclusive, os 1,8 ºC de 22 de agosto de 2010. O valor só não foi menor que a temperatura negativa de -1,0 ºC, ocorrida em 14 de julho de 1963.

Lista das temperaturas mínimas nas cidades

Vila Velha (Inmet): 9,1°C
Vitória (Inmet): 11,6 °C
Venda Nova do Imigrante (Inmet): 3,9 °C
São Mateus (Inmet): 13,8 °C
Presidente Kennedy (Inmet): 16,5 °C
Nova Venécia (Inmet): 14,9 °C
Marilândia (Inmet): 14,7 °C
Linhares (Inmet): 14,9 °C
Ecoporanga (Inmet): 13,4 °C
Alfredo Chaves (Inmet): 11,8 °C
Alegre (Inmet): 10,3 °C
Afonso Cláudio (Inmet): 6,8 °C
Aracê, Domingos Martins (Incaper): 1,5 °C
Cachoeiro de Itapemirim (Incaper): 13,9 °C
Iúna (Incaper): 8,6 °C

