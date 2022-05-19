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Carro "congelado"

Vídeo: moradores registram geada em cidades no Sul do ES

Durante a madrugada desta quinta (19), moradores do interior de Castelo, Venda Nova do Imigrante e Muniz Freire registraram baixas temperaturas e geada. Em Ibatiba, além do frio, ventou forte

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 10:40

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 mai 2022 às 10:40
Moradores registram frio na madrugada no Sul do ES
Moradores registram frio na madrugada no Sul do ES Crédito: Montagem | A Gazeta
A frente fria que chegou ao Espírito Santo nesta quinta-feira (19) mudou a paisagem de algumas regiões nesta manhã. Em Forno Grande, interior de Castelo, moradores registraram a formação de geadas em plantações e veículos. Os termômetros também marcaram baixas temperaturas em Muniz FreireVenda Nova do Imigrante e Ibatiba.
Moradora de Forno Grande, em Castelo, Raiane Barbosa contou que a madrugada foi gelada. “Segundo alguns vizinhos, a temperatura chegou a 3°C e, em alguns locais, chegou a 1 °C. O meu carro estava coberto de gelo. Uma plantação de feijão aqui perto também”, contou.
Nas regiões mais altas, em Venda Nova do Imigrante, os termômetros na casa de moradores de Caxixe, Alto Caxixe e Bananeiras chegaram a 0°C, segundo imagens recebidas pela Defesa Civil do município. Pastos e hortaliças amanheceram cobertos por gelo.
Em Muniz freire, a moradora Bernadete Herbst, também mandou uma foto da temperatura em distrito de Alto Norte. Por lá, o termômetro chegou a 4°C.
Já em Ibatiba, o frio veio acompanhado de vento. Segundo o produtor de café Junior Castro, ventou forte e tirou a lona da estufa onde guarda os grãos. No local, ele faz a secagem de café especial. “Fez muito frio, mas não chegou a gear”, contou.

Moradores registram frio na madrugada no Sul do ES

A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta de geada para 13 cidades do Estado. O aviso, que prevê impacto moderado nas áreas mais elevadas e engloba parte das regiões Sul e Serrana do Estado, é valido para quinta (19) e sexta-feira (20).

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