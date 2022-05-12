Massa de ar polar vai derrubar temperaturas no ES; veja datas

Massa de ar polar traz frio intenso e derruba temperaturas no ES Crédito: Redes Sociais/@descubra_vendanova

O Incaper destaca que esse frio intenso previsto para a próxima semana em grande parte do Brasil está associado à passagem de uma massa de ar de origem polar, que se desloca pelo país após a passagem de uma frente fria que está sendo prevista.

Nas redes sociais, o fato está sendo tratado como uma “erupção polar histórica”. No entanto, como explica o Incaper, o termo não é reconhecido pela comunidade científica. “Uma massa de ar de origem polar tem as características de temperatura e umidade específicas da sua origem, que, nesse caso, é oriunda das regiões polares. Não há nenhum reconhecimento da comunidade científica em meteorologia em relação ao termo 'erupção polar histórica'", informou a coordenação de Meteorologia do órgão.

Apesar de a queda brusca das temperaturas estar prevista para próxima semana, o Incaper destaca ser possível uma diminuição do tempo abafado no território capixaba já neste sábado (14) e no domingo (15), em função da presença de um ar mais frio, provocado pela passagem de uma frente fria no oceano ao longo deste fim de semana.

TEMPERATURAS NESTE FIM DE SEMANA

Para este fim de semana, as temperaturas máximas ficam abaixo dos 30 °C. As temperaturas mínimas não diminuem tanto, por conta da presença de nuvens. Na Grande Vitória, os termômetros oscilam entre 19 °C e 28 °C.

Isso pode provocar o efeito da amplitude térmica reduzida (diferença diária entre as temperaturas máximas e mínimas), ficando na casa dos 10 °C na Região Serrana e de 15 °C nas demais regiões.

TEMPERATURAS APÓS A CHEGADA DA MASSA DE AR POLAR

Já para a próxima semana, as temperaturas mínimas ficam mais baixas em função da incursão do ar polar, e, consequentemente, da perda de calor noturno provocado pela diminuição das nuvens.

A partir de quarta-feira (18), previsões iniciais apontam para uma tendência de temperaturas mínimas que podem ficar entre 5 °C e 7 °C na Região Serrana e de 12 °C e 16 °C nas demais áreas capixabas, enquanto que as temperaturas máximas podem oscilar entre 19 °C e 23 °C na Região Serrana e de 25 °C e 27 °C em outras regiões. Na Capital, as temperaturas ficam entre 15 °C e 26 °C.

Baseado nessa previsão, indicadores apontam para um risco de geada fraca na Região Serrana, no amanhecer da quinta-feira (19).

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