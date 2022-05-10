ES registra menor temperatura do ano nesta terça (10)

Faltando mais de um mês para a chegada do inverno, os capixabas já começam a tirar o agasalho do armário. Na madrugada desta terça-feira (10), o Espírito Santo bateu um novo recorde e registrou a menor temperatura do ano.
Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o índice foi marcado em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado. Na cidade fez 10,6 ºC, superando os 12,1 ºC de Santa Teresa, no dia 16 de abril.
Quem mora na Grande Vitória também percebeu um friozinho desde a chegada da frente fria na última sexta-feira (6). Apesar disso, o Inmet diz que o menor índice de frio do ano na Capital continua sendo o do dia 16 de abril, quando a temperatura mínima da cidade foi de 17,6°.
Nesta terça-feira (10), a mínima no município foi de 19,2 ºC, o que não deixa de ser um alívio para os moradores que vinham sofrendo com os termômetros na casa dos 30 ºC.
Como mostra o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esse alívio deve durar pouco. A previsão é de que as mínimas voltem a subir. Para esta quarta-feira (11), a Região Metropolitana deve ter 20 ºC de mínima e 30 ºC de máxima. Na quinta-feira (12), os termômetros vão de 21º C a 32º C.
OUTRAS LOCALIDADES
Em Baixo Guandu, no Noroeste capixaba, o leitor de A Gazeta Paulo Loss enviou a foto de um termômetro com 12,6ºC. "Amanheceu com temperatura baixa na região", contou. Segundo Loss, a imagem foi feita às 6 da manhã no sítio dele, localizado em Nossa Senhora Aparecida, no interior do município.