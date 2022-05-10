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Parece até inverno

ES registra menor temperatura do ano nesta terça (10)

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o recorde do ano foi batido em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana, com 10,6 °C

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 11:32

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 mai 2022 às 11:32
Venda Nova do Imigrante teve recorde de frio nesta terça-feira (10)
Venda Nova do Imigrante teve recorde de frio nesta terça-feira (10) Crédito: Ascom/PMVNI
Faltando mais de um mês para a chegada do inverno, os capixabas já começam a tirar o agasalho do armário. Na madrugada desta terça-feira (10), o Espírito Santo bateu um novo recorde e registrou a menor temperatura do ano.
Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o índice foi marcado em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado. Na cidade fez 10,6 ºC, superando os 12,1 ºC de Santa Teresa, no dia 16 de abril.
Quem mora na Grande Vitória também percebeu um friozinho desde a chegada da frente fria na última sexta-feira (6). Apesar disso, o Inmet diz que o menor índice de frio do ano na Capital continua sendo o do dia 16 de abril, quando a temperatura mínima da cidade foi de 17,6°.
Nesta terça-feira (10), a mínima no município foi de 19,2 ºC, o que não deixa de ser um alívio para os moradores que vinham sofrendo com os termômetros na casa dos 30 ºC.
Como mostra o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esse alívio deve durar pouco. A previsão é de que as mínimas voltem a subir. Para esta quarta-feira (11), a Região Metropolitana deve ter 20 ºC de mínima e 30 ºC de máxima. Na quinta-feira (12), os termômetros vão de 21º C a 32º C.
Leitor mostra termômetro com 12,6ºC em Santa Maria de Jetibá
Leitor de A Gazeta Paulo Loss enviou a foto de um termômetro com 12,6ºC Crédito: Paulo Loss

OUTRAS LOCALIDADES

Em Baixo Guandu, no Noroeste capixaba, o leitor de A Gazeta Paulo Loss enviou a foto de um termômetro com 12,6ºC. "Amanheceu com temperatura baixa na região", contou. Segundo Loss, a imagem foi feita às 6 da manhã no sítio dele, localizado em Nossa Senhora Aparecida, no interior do município. 

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