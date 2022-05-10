ES registra menor temperatura do ano nesta terça (10)

Nesta terça-feira (10), a mínima no município foi de 19,2 ºC, o que não deixa de ser um alívio para os moradores que vinham sofrendo com os termômetros na casa dos 30 ºC.

Em Baixo Guandu, no Noroeste capixaba, o leitor de A Gazeta Paulo Loss enviou a foto de um termômetro com 12,6ºC. "Amanheceu com temperatura baixa na região", contou. Segundo Loss, a imagem foi feita às 6 da manhã no sítio dele, localizado em Nossa Senhora Aparecida, no interior do município.