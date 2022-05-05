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Espírito Santo recebe alerta de acumulado de chuva

O aviso de perigo potencial para acumulado de chuva compreende 77 dos 78 municípios do Estado e vale desta quinta-feira (5) até as 11h desta sexta (6)

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 13:22

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 mai 2022 às 13:22
Chuva não dá trégua no Espírito Santo. Registro feito na orla de Camburi, em Vitória
ES recebe alerta de perigo potencial para acumulado de chuva Crédito: Ricardo Medeiros
Em meio à previsão de que uma frente fria chegue ao Espírito Santo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo potencial para todos os municípios capixabas, com exceção de Pedro Canário, na Região Norte. O alerta vale desta quinta-feira (5) até as 11h desta sexta-feira (6). 
Nas cidades em amarelo, pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. O risco é baixo para alagamentos e pequenos deslizamentos. Confira os municípios abaixo:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Boa Esperança
  14. Bom Jesus do Norte
  15. Brejetuba
  16. Cachoeiro de Itapemirim
  17. Cariacica
  18. Castelo
  19. Colatina
  20. Conceição da Barra
  21. Conceição do Castelo
  22. Divino de São Lourenço
  23. Domingos Martins
  24. Dores do Rio Preto
  25. Ecoporanga
  26. Fundão
  27. Governador Lindenberg
  28. Guaçuí
  29. Guarapari
  30. Ibatiba
  31. Ibiraçu
  32. Ibitirama
  33. Iconha
  34. Irupi
  35. Itaguaçu
  36. Itapemirim
  37. Itarana
  38. Iúna
  39. Jaguaré
  40. Jerônimo Monteiro
  41. João Neiva
  42. Laranja da Terra
  43. Linhares
  44. Mantenópolis
  45. Marataízes
  46. Marechal Floriano
  47. Marilândia
  48. Mimoso do Sul
  49. Montanha
  50. Mucurici
  51. Muniz Freire
  52. Muqui
  53. Nova Venécia
  54. Pancas
  55. Pinheiros
  56. Piúma
  57. Ponto Belo
  58. Presidente Kennedy
  59. Rio Bananal
  60. Rio Novo do Sul
  61. Santa Leopoldina
  62. Santa Maria de Jetibá
  63. Santa Teresa
  64. São Domingos do Norte
  65. São Gabriel da Palha
  66. São José do Calçado
  67. São Mateus
  68. São Roque do Canaã
  69. Serra
  70. Sooretama
  71. Vargem Alta
  72. Venda Nova do Imigrante
  73. Viana
  74. Vila Pavão
  75. Vila Valério
  76. Vila Velha
  77. Vitória
O Inmet recomenda para os moradores dessas cidades: evitar enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas, evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada, além de buscar a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193), em caso de necessidade.

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