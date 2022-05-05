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Alívio no calor

Frente fria avança e traz chuva para o Espírito Santo

Segundo o Climatempo, há o alerta de atenção para chuva moderada a forte nesta quinta (5). No entanto, não deve demorar muito para o sol voltar a brilhar no Estado

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 09:07

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 mai 2022 às 09:07
Frente fria avança sobre o sudeste brasileiro e atinge o Espírito Santo
Frente fria avança sobre o sudeste brasileiro e atinge o Espírito Santo Crédito: Climatempo
Frente fria avança e traz chuva para o Espírito Santo
A frente fria que avança pela Região Sudeste do Brasil vai trazer pancadas de chuva para o Espírito Santo, a partir desta quinta-feira (5), mas não deve durar muito tempo.
Segundo o Climatempo, há o alerta de atenção para chuva moderada a forte, com raios e ventos, por vezes forte, no Estado, nesta quinta-feira (5). A capital Vitória, inclusive, foi classificada pelo portal de meteorologia com risco para a possibilidade de chuva forte.
Na sexta-feira (6), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo fica instável em todo o Estado. O sol aparece entre algumas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, em todas as regiões. As temperaturas diminuem em todo o território capixaba.
O sol volta a aparecer, entre algumas nuvens no sábado (7). Chove fraco, em alguns momentos do dia, nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste. As demais áreas têm sol entre poucas nuvens e não chove. O vento sopra com moderada intensidade no litoral da Região Nordeste.
No domingo (9), o sol fica entre nuvens e chove fraco, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana, Nordeste e Grande Vitória. As demais áreas têm sol e poucas nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.

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