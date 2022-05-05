Frente fria avança e traz chuva para o Espírito Santo
A frente fria que avança pela Região Sudeste do Brasil vai trazer pancadas de chuva para o Espírito Santo, a partir desta quinta-feira (5), mas não deve durar muito tempo.
Segundo o Climatempo, há o alerta de atenção para chuva moderada a forte, com raios e ventos, por vezes forte, no Estado, nesta quinta-feira (5). A capital Vitória, inclusive, foi classificada pelo portal de meteorologia com risco para a possibilidade de chuva forte.
Na sexta-feira (6), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo fica instável em todo o Estado. O sol aparece entre algumas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, em todas as regiões. As temperaturas diminuem em todo o território capixaba.
O sol volta a aparecer, entre algumas nuvens no sábado (7). Chove fraco, em alguns momentos do dia, nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste. As demais áreas têm sol entre poucas nuvens e não chove. O vento sopra com moderada intensidade no litoral da Região Nordeste.
No domingo (9), o sol fica entre nuvens e chove fraco, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana, Nordeste e Grande Vitória. As demais áreas têm sol e poucas nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.