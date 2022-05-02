Frente fria deve mudar tempo no ES na quinta-feira (5)

Chuva pode mudar a paisagem na Grande Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

Até quinta-feira, o sol deve predominar no Espírito Santo, com a presença de poucas nuvens. O dia da chegada da frente fria, inclusive, deve começar com calor. A instabilidade atmosférica deve aumentar a partir da tarde. As informações foram divulgadas em um boletim da Defesa Civil Estadual.

Apesar da mudança no tempo, o volume de chuva não deve exceder 30 mm. A previsão é que a frente fria influencie na chegada de chuvas em todo o Estado, com exceção apenas para algumas cidades do extremo Norte.

Incaper mostra previsão de frente fria no ES Crédito: Reprodução | Defesa Civil Estadual

O volume de chuva varia de acordo com a região. A Região Serrana do Estado e um trecho do Sul do Estado, por exemplo, devem ter entre 10 mm e 30 mm de chuva na quinta-feira (5). A Grande Vitória e a maior parte do Espírito santo serão atingidas por um volume de chuva abaixo dos 10 mm.

Veja a previsão dia a dia:

Terça-feira (3): pouca variação de nuvens no estado. Não há expectativa de chuva

pouca variação de nuvens no estado. Não há expectativa de chuva Quarta-feira (4): pouca variação de nuvens no estado. Não há expectativa de chuva



pouca variação de nuvens no estado. Não há expectativa de chuva Quinta-feira (5): provável mudança nas condições de tempo. O dia começa com sol e faz calor no Espírito Santo. A instabilidade atmosférica aumenta, a partir da tarde, devido à aproximação de uma frente fria, provocando pancadas de chuva com trovoadas mal distribuídas no estado, com exceção do extremo norte.



provável mudança nas condições de tempo. O dia começa com sol e faz calor no Espírito Santo. A instabilidade atmosférica aumenta, a partir da tarde, devido à aproximação de uma frente fria, provocando pancadas de chuva com trovoadas mal distribuídas no estado, com exceção do extremo norte. Sexta-feira (6): mudança nas condições do tempo em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre nuvens e chove, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória. As demais áreas têm predomínio de sol e não chove. As temperaturas diminuem na metade sul do Espírito Santo.



ESPÍRITO SANTO TEM ALERTA PARA VENTOS DE ATÉ 70 KM/H

A Marinha do Brasil alertou, nesta segunda-feira (2), para o risco de ventos de até 70 km/h em cidades capixabas que ficam ao sul de Marataízes . Os ventos com intensidade acima do normal devem ser registrados entre as tardes de terça (3) e quinta-feira (5).