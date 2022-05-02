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Do sol à chuva

Frente fria deve mudar tempo no ES na quinta-feira (5)

Sol deve predominar no Espírito Santo na maior parte da semana. Apesar da mudança climática, volume de chuva não deve exceder 30 mm

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 18:44

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

02 mai 2022 às 18:44
Chuva muda a paisagem da Grande Vitória
Chuva pode mudar a paisagem na Grande Vitória Crédito: Rodrigo Gavini
O tempo no Espírito Santo deve "dar uma virada" na quinta-feira (5), segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Esse é o dia em que está prevista a chegada de uma frente fria ao Estado que pode provocar mudanças nas condições climáticas, com a ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas.
Até quinta-feira, o sol deve predominar no Espírito Santo, com a presença de poucas nuvens. O dia da chegada da frente fria, inclusive, deve começar com calor. A instabilidade atmosférica deve aumentar a partir da tarde. As informações foram divulgadas em um boletim da Defesa Civil Estadual.
Apesar da mudança no tempo, o volume de chuva não deve exceder 30 mm. A previsão é que a frente fria influencie na chegada de chuvas em todo o Estado, com exceção apenas para algumas cidades do extremo Norte.
Incaper mostra previsão de frente fria no ES
Incaper mostra previsão de frente fria no ES Crédito: Reprodução | Defesa Civil Estadual
O volume de chuva varia de acordo com a região. A Região Serrana do Estado e um trecho do Sul do Estado, por exemplo, devem ter entre 10 mm e 30 mm de chuva na quinta-feira (5). A Grande Vitória e a maior parte do Espírito santo serão atingidas por um volume de chuva abaixo dos 10 mm.
Veja a previsão dia a dia:
  • Terça-feira (3):  pouca variação de nuvens no estado. Não há expectativa de chuva
  • Quarta-feira (4): pouca variação de nuvens no estado. Não há expectativa de chuva
  • Quinta-feira (5): provável mudança nas condições de tempo. O dia começa com sol e faz calor no Espírito Santo. A instabilidade atmosférica aumenta, a partir da tarde, devido à aproximação de uma frente fria, provocando pancadas de chuva com trovoadas mal distribuídas no estado, com exceção do extremo norte.
  • Sexta-feira (6): mudança nas condições do tempo em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre nuvens e chove, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória. As demais áreas têm predomínio de sol e não chove. As temperaturas diminuem na metade sul do Espírito Santo.

ESPÍRITO SANTO TEM ALERTA PARA VENTOS DE ATÉ 70 KM/H

A Marinha do Brasil alertou, nesta segunda-feira (2), para o risco de ventos de até 70 km/h em cidades capixabas que ficam ao sul de Marataízes. Os ventos com intensidade acima do normal devem ser registrados entre as tardes de terça (3) e quinta-feira (5).
A Marinha ainda informou que haverá aumento das ondas, que podem chegar a 2,5 metros de altura, em cidades que ficam ao norte do Rio de Janeiro (RJ).

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